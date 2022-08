L’événement Apple de septembre pourrait commencer plus tôt en 2022

Cette année, Apple pourrait lancer l’événement de septembre plus tôt que prévu. La société se prépare apparemment déjà à enregistrer la présentation virtuelle. Les Californiens y montreront probablement l’iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8, dont un modèle spécial pour les sportifs de l’extrême.

Comme le rapporte Mark Gurman, journaliste de Bloomberg et connaisseur d’Apple, dans sa newsletter Power On (via Macrumors), Apple est en train de préparer l’événement de septembre. Selon ses informations, les enregistrements pour l’événement virtuel auraient déjà dû commencer – et celui-ci devrait avoir lieu le 6 septembre.

iPhone 14 déjà disponible le 16 septembre ?

Traditionnellement, Apple présente de nouveaux iPhones le premier ou le deuxième mardi de septembre. Le premier mardi de septembre tombe cette année le sixième jour du mois. Cependant, le lundi 5 septembre est la fête du Travail aux États-Unis, et Apple n’organise généralement pas d’événement de lancement s’il y a un long week-end à l’avance, rapporte Phonearena. Cette année, cependant, Apple pourrait enfreindre cette règle non écrite, estime du moins le leaker bien informé Max Weinbach.

Comme Gurman, Weinbach dispose également d’informations indiquant un événement de lancement le 6 septembre. Le leaker révèle également que l’iPhone 14 pourrait être lancé le 16 septembre. Il n’est pas sûr à 100 %, mais il pense que la fenêtre de temps devrait convenir.

L’Apple Watch est-elle destinée aux sportifs de l’extrême ?

En plus de l’iPhone 14, Apple présenterait également la Watch Series 8, la Watch SE et une Apple Watch non encore confirmée pour les athlètes de l’extrême. Selon les rumeurs, le nouveau modèle s’appellerait Apple Watch Pro et s’adresserait aux utilisateurs qui « obtiendraient autrement une montre de sport haut de gamme de Garmin pour des entraînements intensifs ». Cependant, la nouvelle smartwatch pourrait être assez chère. On dit qu’il coûte entre 900 € et 1 000 €.