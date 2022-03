Vernon Kay forcé de s’excuser après que Jimmy Savile se soit mélangé à la radio

Vernon Kay a fait une erreur maladroite sur BBC Radio 2 et s’est excusé instantanément après avoir accidentellement abandonné le nom de Jimmy Savile en direct. Regardez ci-dessous :

« Voix géniale et si unique. Sa musique m’a aidé à traverser des jours sombres.

« Je l’ai vu à Pride et je pense que j’ai été le premier à Hyde Park à courir et à l’attendre devant.

Pour ceux qui ne le savent pas, Jimmy Somerville est un auteur-compositeur-interprète écossais de 60 ans et a fait partie du Bronski Beat et des Communards dans les années 1980.

Savile a été exposé en 2012 et a depuis été surnommé l’un des prédateurs les plus prolifiques du Royaume-Uni.

Vernon a ajouté: « C’est un clip que nous ne voulons plus jamais entendre.

Malheureusement, sa gaffe n’est pas passée inaperçue et les auditeurs n’ont pas tardé à s’en apercevoir.

L’un d’eux a déclaré: « J’écoute Radio 2 ce matin et Vernon Kay vient d’appeler quelqu’un Jimmy Savile oh mes jours. »

Un autre a ajouté: « Vernon Kay confond Jimmy Savile et Jimmy Somerville. Cher moi … Tenez-vous en aux blagues sur le pain à l’ail et le rola cola, mon pote. »

L’ancien de 47 ans Je suis une célébrité Le candidat a présenté sa propre émission sur BBC Radio 1 entre 2004 et 2012 et a présenté sa propre émission sur Radio X entre 2015 et 2017.