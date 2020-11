Joe Biden remporte les élections et renvoie Trump chez lui

Le démocrate Joe Biden est le 46e président des États-Unis. L’élection de l’ancien député de Barack Obama a été confirmée samedi à 13h22. A 77 ans, il est le plus ancien occupant de la Maison Blanche. En compensation, il était le plus jeune sénateur de l’histoire des États-Unis.

La confirmation de la victoire est venue avec le tour du décompte des voix en Pennsylvanie. Biden a jusqu’à présent atteint un total de 273 votes – le minimum est de 270. Les États du Nevada, de l’Alaska, de la Géorgie, de la Caroline du Nord et de l’Arizona procèdent toujours au décompte, mais Trump ne pourra pas le joindre.

Selon des sondages partiels dans des États clés, en plus des calculs statistiques et démographiques sur la proportion de sondages non encore effacés, il n’est plus possible pour le président Donald Trump d’atteindre 270 délégués au collège électoral.

Biden a remporté la victoire au Michigan et au Wisconsin, deux États cruciaux pour la victoire mercredi après-midi (4). Dans les deux états, le calcul est pratiquement terminé.

Le flou doit s’éterniser sur les tribunaux. Tout au long de la semaine, le président Donald Trump a intenté des poursuites dans plusieurs instances de la justice américaine mettant en cause le décompte et accusant de fraude dans la comptabilisation des votes envoyés par courrier.

Il existe également la possibilité légale de recomptage dans une partie des Etats où la marge entre candidats est inférieure à un pourcentage prédéfini. En Géorgie, le recomptage est probablement compte tenu de la perspective de la victoire de Biden de moins de 0,5 point de pourcentage.

Le litige de la part de Trump n’a pas encore augmenté. Vendredi soir, le président s’est rendu sur les réseaux sociaux pour dire que l’opposant ne devait pas se dire président puisque « les processus ne font que commencer ».