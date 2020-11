La vraie raison pour laquelle les fans de Jersey Shore aiment tellement le spectacle

En 2009, Jersey Shore changé à jamais le monde de la télé-réalité. Maintenant, les colocataires continuent de divertir les masses avec Côte du New Jersey: vacances en famille. Découvrez ce qui rend la série télé-réalité MTV si appréciée des fans.

Mike «La situation» Sorrentino, Pauly DelVecchio, Nicole «Snooki» Polizzi, Vinny Guadagnino, Jenni «JWoww» Farley et Angelina Pivarnick | Dave Kotinsky / Getty Images pour SiriusXM

‘Jersey Shore’ est l’une des séries de téléréalité les mieux notées de MTV

Jersey Shore a été créée sur MTV en décembre 2009. La série télé-réalité a mis huit inconnus dans une maison pour l’été, un peu comme Le vrai monde. Mais ce que la productrice SallyAnn Salsano n’a pas réalisé, c’est qu’elle est tombée sur la magie.

Selon MTV, Jersey Shore est la première émission de télévision et la série la mieux notée du réseau. MTV a continué de connaître un succès sans précédent avec le redémarrage de la série, Jersey Shore: vacances en famille.

L’authenticité de Jersey Shore incite les téléspectateurs à revenir

Ironiquement, certains fans pensent Jersey Shore est une série scénarisée. « Je pense que nous [are] la plus réelle émission de télé-réalité », a déclaré Nicole« Snooki »Polizzi à Bustle en 2018.« Je peux regarder toutes les autres émissions de télé-réalité et vous dire: «Ce n’est pas réel, quelqu’un leur a dit de dire ça.

«Nous n’avons pas de scénario», a ajouté Pauly DelVecchio. «Jamais eu de scénario depuis 10 ans, même pas un petit peu. Pas même un peu bit. Tout ce qui arrive[s] que nous regardions, cette merde arrivé.«Cette authenticité fait partie de ce qui divertit les fans.

«Quand je regarde la réalité, je veux réel les gens avec leurs problèmes réels », a déclaré un fan sur Reddit. «Je ne veux pas de scénarios produits. le JS le casting était si authentique pendant la course OG.

«J’aime la télé-réalité – même les trucs semi-scénarisés – mais rien de tout cela ne se compare vraiment à l’authenticité du Jersey Shore est », a ajouté un autre fan, poursuivant:

Le casting était tout simplement impeccable. Ils ont inventé leurs propres slogans, avaient des surnoms [and] tous ces rituels comme GTL, l’heure du t-shirt, le dîner du dimanche. [The show] vient de se commercialiser. Ils n’étaient pas parfaitement assemblés et polis, [but] ils ressemblaient à des gens ordinaires

Les fans adorent le lien de la distribution de « Jersey Shore »

Pour un fan, tout dépend de la dynamique familiale du casting Jersey Shore actions. « La comédie, le drame, le lien familial et le simple fait que vous ne pouvez pas scénariser des dégâts ivre », ont-ils dit. «C’est la plus réelle émission de télé-réalité jamais diffusée à la télévision et les gens le reconnaissent.»

Nicole ‘Snooki’ Polizzi est la meilleure partie de ‘Jersey Shore’ pour de nombreux fans

Nicole «Snooki» Polizzi a été la force motrice de la décision de nombreuses personnes de se connecter à l’émission.

« Quand Snooki a reçu un coup de poing au visage, il est devenu viral », a souligné un fan. «C’était partout dans toutes les sources médiatiques à l’époque. Si elle n’a pas été frappée au visage, je ne sais pas si le spectacle le ferait [have] a attiré tellement de traction, mais ils sont tous hilarants et horribles, et c’est amusant à regarder.

Bien que la plupart des fans adorent Polizzi, de nombreux autres colocataires apprécient également.

« La plupart d’entre eux étaient pratiquement faits pour la télé-réalité », a déclaré un autre fan. « Mike [‘The Situation’ Sorrentino] dans la course OG était sérieusement si drôle sans effort – même chose avec Snooki. Ils se moquaient de ce que les autres pensaient et ont eu certaines des meilleures scènes qui ont attiré les gens. Pauly D aussi.

Grâce au casting parfait et à la capacité de l’émission à capturer authentiquement leur réalité, Jersey Shore est devenu le succès fulgurant de MTV.