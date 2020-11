Poutine et Macron discutent de l’évolution des événements dans le conflit du Haut-Karabakh

, 7 nov. () –

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français, Emmanuel Macron, ont discuté de divers sujets lors d’une conversation téléphonique ce samedi, notamment la coopération dans la lutte contre le terrorisme, le conflit au Haut-Karabakh et la situation du coronavirus, entre autres. thèmes.

« A propos des récents attentats terroristes en France, les deux parties ont souligné la détermination de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes », indique le communiqué du service de presse du Kremlin, recueilli par l’agence de presse officielle russe Spoutnik.

En outre, les deux dirigeants ont passé en revue la situation autour du Haut-Karabakh et ont exprimé « de vives inquiétudes face à la poursuite des affrontements à grande échelle dans la zone de conflit et à la participation de plus en plus active des extrémistes de Syrie et de Libye ».

L’Arménie a accusé jeudi l’Azerbaïdjan d’attaquer des zones civiles pour tenter de s’emparer de la ville de Chouchi, dans la région adjointe du Haut-Karabakh, considérée comme « clé » pour le contrôle stratégique de la région, tandis que les autorités azéries ont condamné les attaques de Les forces arméniennes ce vendredi.

Poutine et Macron ont également déclaré leur intérêt à « intensifier la coopération dans la lutte contre l’infection à coronavirus ».

Les deux présidents ont également échangé leurs vues sur le conflit dans l’est de l’Ukraine et la crise en Libye. Il faut rappeler qu’au moins deux miliciens séparatistes de l’est de l’Ukraine sont morts lors d’une nouvelle escarmouche contre l’armée ukrainienne dans la région du Donbass, dénoncée ce vendredi par les forces indépendantistes elles-mêmes, dans une nouvelle rupture du cessez-le-feu en vigueur depuis juillet. après la mort, la semaine dernière, de deux soldats.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂