YouTube déploie un outil de vérification qui détectera les éventuelles réclamations pour atteinte aux droits d’auteur avant de publier une vidéo

18 mars 2021 13:14:16 IST

Habituellement, ce n’est qu’après la mise en ligne d’une vidéo que l’utilisateur est informé de la violation du droit d’auteur. Youtube a maintenant déployé une nouvelle étape, « Vérifications », dans le processus de téléchargement sur le bureau Studio. Le but de la nouvelle étape est de vérifier automatiquement les nouveaux téléchargements par les utilisateurs pour d’éventuelles revendications de droits d’auteur et des restrictions d’adéquation des annonces. Dans un article de blog, la plate-forme de streaming vidéo appartenant à Google a déclaré que la nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs à minimiser le nombre de vidéos téléchargées avec des revendications de droits d’auteur et / ou des « icônes jaunes et éviter les surprises ou les inquiétudes ».

Il a déclaré que les vérifications des droits d’auteur se terminaient généralement en moins de 3 minutes. Cependant, la monétisation d’une vidéo prend un peu plus de temps, peut-être encore deux minutes. Une fois le processus commencé, l’utilisateur verra une fenêtre indiquant l’heure estimée.

Alors que la nouvelle fonctionnalité réduit la possibilité de réclamations potentielles pour des droits d’auteur, YouTube a déclaré que les vidéos pourraient encore recevoir des restrictions pour une pléthore d’autres raisons faisant déjà partie du mécanisme.

Les créateurs de vidéo peuvent publier la vidéo pendant que la vérification s’exécute en arrière-plan. Cependant, comme tout autre mécanisme, si un problème est détecté, cela aura un impact sur la visibilité ainsi que sur la monétisation de la vidéo, a déclaré YouTube.

Si ou lorsqu’une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur est trouvée sur une nouvelle vidéo, il est conseillé à l’utilisateur de cliquer sur « Voir les détails ». Cela donnera à l’utilisateur des informations sur le contenu revendiqué, « y compris le code temporel auquel il apparaît et l’impact de la revendication sur votre vidéo ».

En revanche, si la vidéo rencontre un problème de « pertinence de l’annonce », l’utilisateur verra une option « Demander un examen ». YouTube conseille aux créateurs de contenu de vérifier que la vidéo, la vignette et les métadonnées respectent les consignes de contenu adaptées aux annonceurs de la plate-forme avant de demander un examen. Une fois l’examen terminé, vous recevrez une mise à jour par e-mail et l’état de l’étape «Vérifications» du flux de téléchargement sera mis à jour », a-t-il ajouté.

