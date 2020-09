Joe Biden a commencé à faire campagne sur Animal Crossing

Animal Crossing: Nouveaux horizons il est maintenant devenu bien plus qu’un simple jeu vidéo multijoueur. Le dernier opus de la série Nintendo permet aux participants de visiter les îles et les maisons des autres joueurs et est de plus en plus utilisé pour organiser de véritables hangouts virtuels. Le dernier exemple de la façon dont le titre est devenu important dans la vie en ligne de ses joueurs a été raconté par The Verge des États-Unis, où les organisateurs de la campagne électorale du candidat de la Maison Blanche Joe Biden en ont fait signes virtuels de soutien au challenger de Trump qui peut être planté à l’extérieur des maisons jeux virtuels d’Animal Crossing.

L’initiative est très simple ea sans frais: l’équipe derrière la campagne de Biden a tout simplement reproduit en pixel-art certaines des images électorales déjà utilisées dans le monde réel pour soutenir le candidat démocrate. Les reproductions peuvent être téléchargées gratuitement encadrement du code QR relatif avec l’application Nintendo Switch Online: les importer dans Animal Crossing vous permettra de utiliser sur les panneaux d’avertissement éventuellement présent à l’extérieur du domicile des joueurs. L’idée est liée à une coutume en vogue aux États-Unis: pour manifester son soutien à un candidat aux élections par une pancarte plantée dans sa cour.

Mais surtout, les cartels pro-Biden se lancent dans un jeu vidéo qui a su fédérer des millions de personnes en représentant un substitut à l’interaction sociale dans une période – celle du coronavirus et des verrouillages – où le contact physique a échoué pour beaucoup. New Horizon est sorti sur le marché en mars de cette année et a été immédiatement utilisé pour rester en contact avec des amis, collègues et parents, mais aussi pour organiser réunions d’affaires et concerts: pour les partisans de Biden, faire campagne sur des îlots de jeux virtuels peut signifier attirer un public de jeunes potentiellement proches des positions démocratiques mais peu habitués à voter de leur côté.