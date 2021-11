Hawkeye : Vous avez (peut-être) oublié ces 7 œufs de Pâques dans les épisodes 1 et 2

Attention, spoilers : Le nouveau a commencé ce mercredi Série Hawkeye MCU et cela avec deux épisodes à la fois. Nous en apprenons Kate Évêque non seulement connaître une nouvelle héroïne Marvel, mais peut aussi toutes sortes d’œufs de Pâques et de références découvrir. Nous aimerions vous en présenter sept plus en détail ci-dessous.

Oeuf de Pâques Hawkeye n°1 : Tour Stane

Au début du 1er épisode, on voit Kate et deux de ses amis à proximité un clocher. Avant cela, lorsque notre jeune héroïne entre dans les locaux, on peut voir un panneau à l’entrée qui dit clair Stands « Tour Stane ». Si vous regardez très attentivement, vous pouvez même lire une dédicace sur le panneau qui dit cette tour Dédié à Abdias Stane devenu.

Les cloches devraient déjà sonner pour les fans de longue date du MCU : Obadiah Stane est, bien sûr, à propos Partenaire commercial de longue date de Tony Starkque nous avons rencontré dans le premier film « Iron Man ». Là, il s’est avéré qu’il était celui pour L’enlèvement de Tony était responsable. Il est également dans la bande dessinée en tant que Monger de fer connu.

Oeuf de Pâques Hawkeye n°2 : l’aide auditive de Hawkeye

Après quelques scènes, vous remarquez que Clint Barton alias Hawkeye en attendant porter un appareil auditif. Dans le 2ème épisode de la série MCU il est approché par Kate et on voit que c’est le résultat de ses nombreuses aventures Avengers, qui sont évidentes a fait des ravages pour avoir.

Hawkeye avait récemment besoin d’un appareil auditif © Marvel Studios / Disney

Clint portait déjà plusieurs Histoires comiques une aide auditive, y compris dans la série comique « Hawkeye »sur laquelle la série est basée. Il les porte parce qu’il a été maltraité par ses parents lorsqu’il était enfant.

Oeuf de Pâques Hawkeye n°3 : Thanos avait raison

Pendant la comédie musicale que Clint visite avec ses enfants, il va brièvement aux toilettes. Là, il lit le dicton dans un urinoir « Thanos avait raison » (« Thanos avait raison »). Déjà dans la série « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » nous avons eu de Les gens font l’expériencequi pensent que Blip Earth était un meilleur endroit.

Thanos dans Avengers : Infinity War © Marvel Studios / Disney

De plus, ce dicton pourrait revenir la déclaration « Magnéto avait raison » faisant allusion aux films « X-Men ». Tout un mouvement s’est rassemblé autour du méchant, qu’il croyait être le seul moyen d’obtenir des mutants une position égale sécuriser dans la société est une guerre.

Oeuf de Pâques Hawkeye n°4 : Jacques Duquesne

À sa grande surprise, Kate découvre que sa mère est son nouveau petit ami Jacques « Jack » Duquesne veux se marier. Cependant, notre jeune héroïne et son futur beau-père ont un point commun, un certain Enthousiasme pour les épées et le combat à l’épée. Jack est aussi un collectionneur passionné.

La mère de Kate avec son petit ami Jacques © Marvel Studios / Disney

Dans les bandes dessinées, Jacques est aussi appelé L’épéiste connu et un Artiste de cirque. Un jour un garçon nommé Clint Barton le cirque dont il reconnaît le potentiel. Il prend alors le garçon sous son aile et l’entraîne. Il devient un modèle pour Clint – jusqu’à ce qu’il se rende compte que Jacques n’est probablement pas un gars aussi bien qu’il l’avait pensé jusque-là.

Oeuf de Pâques Hawkeye n°5 : L’horloge

Un raid se produit lors d’une vente aux enchères du marché noir : plusieurs gangsters meurent Survêtement mafia, supprimez l’événement et commencez à en chercher un montre spéciale. L’un d’eux le trouve dans l’inventaire du complexe des Avengers et se voit remettre le Numéro d’enchère 268.

Pourquoi l’horloge est-elle si importante ? © Marvel Studios / Disney

Tout d’abord : Malheureusement, nous ne pouvons pas vous dire à quoi exactement cette montre fait allusion. Mais peut-être qu’elle joue sur la bande dessinée Avengers #268 : La dynastie Kang à. Bien que ni Clint ni Kate ne jouent un rôle dans cette histoire, il est Méchant Kang comme on le sait, fait maintenant partie de la Univers cinématographique Marvel.

Oeuf de Pâques Hawkeye n° 6 : Détective Caudle

Dans le deuxième épisode, la mafia du survêtement localise l’appartement de Kate et allume cela avec plusieurs cocktails Molotov. Alors le lendemain, elle a reçu un appel d’un certain Détective Caudlequi veut lui en parler et la convoque donc à un rendez-vous.

Le détective Caudle parle à Kate © Marvel Studios / Disney

Dans les bandes dessinées, le détective Caudle est un allié clé de Kate Bishopqui, cependant, ne travaille pas pour la police de New York, mais pour ceux de Santa Monica. Il sera Votre personne de contact, comme le jeune super-héros s’immisce régulièrement dans ses affaires

Oeuf de Pâques Hawkeye n° 7 : Bishop112012

Vers la fin de l’épisode 2, Hawkeye quitte la mafia du survêtement arrêter, car il veut savoir qui tire les ficelles en arrière-plan. Par chance, Kate s’en aperçoit et rejoint son partenaire contre son gré le logiciel de sécurité de l’entreprise de sa mère Localiser.

La couverture de « Hawkeye Vol 4 #2 » © Marvel Comics

Kate active ce tracker avec le sien Nom d’utilisateur, le « Bishop112012 » appelé. Cela fait également allusion au modèle de bande dessinée, plus précisément à celui Hawkeye Vol 4 #2 date de couverture de Matt Fraction et David Aja, sorti en novembre 2012. Dans ce numéro, Kate et le chien Lucky ont été vus pour la première fois dans le cadre de cette série.

« Hawkeye » a commencé le 24 novembre 2021 exclusif à Disney Plus. De nouveaux épisodes arrivent les mercredis publié.