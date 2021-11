WhatsApp Web obtient un éditeur pour créer vos propres autocollants

Banggood Pairi 50 Pcs Étanche A4 Auto-Adhésif Papier Glacé Autocollant pour Photographique Photo Jet dEncre Papier Papier Ar

Caractéristiques: Peut écrire et dessiner avec un stylo ou un crayonConcevez vos propres motifs, simplement couper et collerPapier photo glacé pour impressions à jet dencre A4 x 50 feuillesCréation de photos professionnelles instantanéesIl peut être largement utilisé dans les imprimantes laser et à jet dencre.Idéal pour la qualité photographique et la sortie graphique coloréeImprimez vos moments les plus précieux sur votre papier photo premiumProfitez dun résultat brillant et durableMatériel: PapierTaille du papier: A4 (210 x 299 mm / 8,3 x 11,7 pouces)Type de finition de papier: brillantFit pour: Imprimés jet dencreQuantité: 50 feuilles Comment utiliser? Ce papier spécial vous permet de transférer des images de votre imprimante à jet dencre sur des céramiques, des tasses, etc.Imprimez en mode image miroir sur le papier vierge (la face du revêtement, qui est brillante) à partir dune imprimante à jet dencre avec de lencre Pigment ou de lencre à base de colorant.Utilisez lhuile transparente transparente (qui nest pas incluse dans lemballage, mais peut être trouvée dans limprimerie) pour pulvériser uniformément sur la surface du motif.Faites sécher le motif imprimé (normalement 10-20 minutes ou séchez-le 2-3 minutes).Découpez limage dans le cas où lhuile de bordure ne peut pas être facilement séparée du papier support.Placez-le (motif vers le haut) dans leau chaude, et attendez 30 à 60 secondes jusquà ce que le motif puisse être retiré du papier support.Glissez la photo du papie