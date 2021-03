Polémique sur l’annulation de Dragon Ball pour des raisons de genre

Les controverses sur les annulations ont atteint Dragon Ball! La série emblématique Anime est dans l’œil de la tempête après la Communauté valencienne en Espagne maintenir l’interdiction de sa délivrance car elle est considérée en dehors de ses valeurs dans le cadre de ses politiques de genre. La décision a généré beaucoup de buzz et a déclenché un débat houleux parmi les fans. Sur quoi ont-ils fondé leur détermination?

La chaîne d’État À Punt a choisi d’arrêter la programmation de Dragon Ball sur sa grille de télévision depuis 2014. Malgré les demandes des tribunaux valenciens de restituer la transmission, le directeur général de l’entité publique, Alfred Costa, a défendu la décision sous « la législation sur le genre, le code des valeurs pour les contenus pour enfants et le prix » des droits. « En ce moment, nous avons du mal à le programmer »ajoutée.

L’annulation a conduit les fans à se mobiliser et il existe même un groupe Facebook de plus de 10000 personnes appelé « Le bal du drac à valencià ». Ils ont également créé un site change.org qui a recueilli 3 000 signatures. Cependant, la communauté allègue que la série viole la législation en vigueur et ne le permet donc pas.







L’article 5 de la loi 6/2016 de la Generalitat Valenciana sur le service public de la radiodiffusion et de la télévision autonome stipule que les autorités doivent « Adopter, par l’autorégulation, des codes de conduite visant à transmettre le principe d’égalité excluant les contenus sexistes, en particulier dans les programmes pour enfants et jeunes ».

Le contenu en cours d’examen dans Dragon Ball relève principalement du personnage de Bulma et ainsi l’analyste l’a exprimé Teresa Diez Recio dans un environnement local. Ils considèrent qu’elle n’est pas traitée de la même manière que les protagonistes masculins et ils mettent même en garde contre des scènes qui peuvent encourager l’intimidation. De son point de vue, il a en maître Roshi un éventuel harceleur.

Un autre personnage qui s’interroge est Chi-chi, qu’en principe elle est une guerrière et qui finit par se consacrer à cuisine et soins familiaux. En outre, Fan de Lan Il a le pouvoir de geler ses adversaires lorsqu’il enlève ses vêtements. Pour la loi, ces caractéristiques dénoncer les stéréotypes à l’égard des femmes et c’est pourquoi la série est interdite.

pratiquement sans bulma il n’y aurait pas de boule de dragon – (@ximenakents)

27 mars 2021



Mais littéralement, la série a beaucoup de femmes fortes. Bulma est très indépendante et dispose de machines pour rechercher les Dragon Balls. Chi Chi s’est disputé avec Goku. Pan est la fille de Gohan et elle a eu beaucoup de bagarres. La citation n’est pas correcte. https://t.co/zInYdvegjS – TylerPreston20 (@ tyler_preston20)

27 mars 2021





La nouvelle a fait sensation sur les réseaux sociaux et de nombreux fans n’étaient pas d’accord. Parmi les arguments, il y avait que Bulma a en fait été présenté comme un génie scientifique, charismatique, avec un grand sens de l’aventure et de la ruse.. Il y a même ceux qui pensaient que il est le personnage le plus important de la série.

La vérité est que Bulma finit par présider la Capsule Corporation et devient l’une des pièces clés de toute la série. En outre, a fait des apparitions dans dix sagas différentes et a toujours eu un rôle de premier plan. Qu’en penses-tu?