La femme dans la maison de l’autre côté de la rue de la fille à la fenêtre Teaser Stars Kristen Bell

Netflix vient de sortir le premier teaser du (Grand souffle !) La femme dans la maison en face de la fille à la fenêtre. Dieu merci, c’est une série qui arrive sur Netflix parce que les cinémas manqueraient de lettres pour le chapiteau ! Kristen Bell joue dans ce qui semble être un thriller comique, bien que le teaser ne montre pas toutes les cartes de la série. Anna (Bell) joue notre Jeff Jefferies (Jimmy Stewart) ala Fenêtre arrière, et elle espionne par sa fenêtre en buvant son vin. Puis? Meurtre de l’autre côté de la rue ! Avec le titre amusant en hommage à Fenêtre arrière et les one-liners, vous pouvez sentir le clin d’œil implicite. Je peux me tromper; nous pourrions tous faire des cauchemars en janvier !

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Pour Anna (Kristen Bell), qui a le cœur brisé, chaque jour est le même. Elle est assise avec son vin, regardant par la fenêtre, regardant la vie passer sans elle. Mais quand un beau voisin (Tom Riley) et son adorable fille emménage de l’autre côté de la rue, Anna commence à voir une lumière au bout du tunnel. Jusqu’à ce qu’elle soit témoin d’un meurtre horrible… Ou l’a-t-elle fait ? »

Bell est allé sur Twitter pour partager le teaser, le sous-titrant avec: « Quand il pleut, elle verse. La femme dans la maison de l’autre côté de la rue de la fille à la fenêtre sera diffusée le 28 janvier sur Netflix! @NetflixIsAJoke. »

Les Bell-ievers ont hâte de voir la série ! « Gelé, Oublier Sarah Marshall, Véronique Mars, la tristement célèbre vidéo de paresseux, il est difficile de NE PAS être fan de son tbqh »

Tim a commencé les questions percutantes sur les ustensiles de cuisine par : « Quel était le budget de la cocotte pour cette production ? 🙂 »

Susan est aussi inquiète ! « La quantité de corningware cassée dans ce clip est une honte. LOL Je plaisante. J’ai hâte de regarder ça. »

Melissa est carrément bouleversée ! « Le carnage de Corning Ware est tout simplement trop dur à supporter pour moi. »

Je n’avais aucune idée quand je regardais les gens seraient si préoccupés par la vaisselle ! Dominic dit: « Je vais regarder juste pour savoir pourquoi votre personnage déteste les casseroles. »

Kristen Bell a deux projets à venir. D’abord une comédie intitulée Les gens qu’on déteste au mariage. Réalisé par Claire Scanlon et mettant en vedette Allison Janney, Tony Goldwyn et Ben Platt, le film est centré sur les tensions familiales qui s’intensifient entre frères et sœurs au cours de la semaine précédant le mariage de leur demi-sœur à la campagne. Dans la comédie musicale Molly et la Lune, mettant en vedette aux côtés de Jonathan Groff, Bell aidera à raconter l’histoire d’un bébé qui lutte pour survivre pour rentrer à la maison avec ses parents et commencer la vie.





La femme dans la maison en face de la fille à la fenêtre aussi des étoiles Mary Holland, Michael Ealy, Cameron Britton, Shelley Hennig, Christina Anthony, Tom Riley et Benjamin Levy Aguilar. Kristen Bell produit la série aux côtés de Will Ferrell, Jessica Eibaum et Brittney Segal pour Gloria Sanchez Productions.

La femme dans la maison en face de la fille à la fenêtre premières le 28 janvier, uniquement sur Netflix.





Kristen Bell a surpris des filles en train de boire de la bière sans alcool pendant les cours Zoom L’école primaire, comme toutes les autres écoles en ce moment, est un peu peu orthodoxe en ce moment et les filles de Kristen Bell l’ont récemment rappelé à leurs camarades de classe.

Lire la suite





A propos de l’auteur