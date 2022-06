Comme Anne avec un E : l’adaptation littéraire qui devrait mettre en vedette Amybeth McNulty sur Netflix

Netflix

Amybeth McNulty est très populaire et a déjà joué dans un hit sur Netflix, nous allons donc ici proposer une autre saga littéraire qui devrait être adaptée avec elle. Regardez ce que c’est !

©NetflixComme Anne avec un E : l’adaptation littéraire qui devrait mettre en vedette Amybeth McNulty sur Netflix.

Les adaptations littéraires sont présentes depuis l’invention du cinéma, mais au cours des dernières décennies, il semble y avoir une explosion de ce type de projet, avec des exposants à la télévision tels que jeu des trônes ou sur grand écran avec Harry Potter. L’un de ceux qui a retenu l’attention des spectateurs était Anne avec un Emême si malheureusement pour les fans, il n’a pas eu une bonne fin, mais son protagoniste, Amybeth McNultypourrait avoir une revanche avec un autre jeu.

L’actrice a joué Anne Shirley dans la série canadienne basée sur le roman classique pour enfants de Lucy Maud Montgomery et depuis qu’elle est petite, elle sait ce que signifie diriger une production avec un public de masse. Sa fureur a été générée lorsqu’il a atteint le service de streaming Netflixmais c’est aussi ce qui a conduit à son annulation lorsque la chaîne qui possédait Radio-Canada est entré en conflit avec la plateforme.

+ Quelle pourrait être la prochaine adaptation littéraire d’Amybeth McNulty ?

Considérant qu’Anne était un personnage avec un grand objectif, nous croyons que Amybeth McNulty pourrait être le visage principal de la saga littéraire Les chroniques lunaires, écrit par Marissa Meyer. Cette histoire a commencé à être publiée en 2012 avec un grand accueil car elle présente un conte classique d’héroïnes, mais avec une tournure vraiment intéressante qui influence la fantaisie, le futurisme et une pandémie.

amybeth pourrait incarner son protagoniste, cendre, une adolescente cyborg qui s’inspire de Cendrillon et s’occupe de sa méchante belle-mère, tout en trouvant l’amour et en découvrant des secrets sur elle-même. Alors que la saga continue, il noue une alliance avec le pilote du vaisseau spatial, Écarlate; un pirate informatique prisonnier, cresson; et une princesse de la lune nommée L’hiver. Rejoints par une équipe diversifiée comprenant un soldat, un criminel et une garde royale, ils doivent travailler ensemble pour se soulever contre la reine Levana afin de sauver le pays et même le monde entier.

Ces œuvres qui réinventent les contes de fées mythiques ont tout pour être un succès de plusieurs saisons dans Netflix, la prochaine étape serait donc d’acquérir leurs droits. La dernière chose que l’on sait à ce sujet, c’est que la société de production Locksmith Animation a officialisé un lien avec la saga pour un film d’animation, mais nul doute qu’une série télévisée serait le meilleur moyen, et plus encore avec Amybeth McNulty comme protagoniste.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂