Pas Hulk : qui est le meilleur ami de Thor dans le MCU ?

Chris Hemsworth donne vie aux puissants Thor dans le Univers cinématographique Marvel, un personnage essentiel pour la franchise et l’un des plus aimés du public. Depuis son arrivée sur Terre, le dieu du tonnerre s’est fait de nombreux nouveaux amis. Le premier humain avec lequel il a noué un lien spécial était Eric Selvig, un universitaire qui ne croyait pas que l’Asgardien était le héros que manie Mjlolnir. D’autres personnes rejoindraient cette liste !

Bien sûr, Thor s’est fait une place parmi les personnages les plus puissants de la Terre et a cimenté une relation de camaraderie avec des noms propres tels que : Tony Stark, Steve Rogers, Bruce Banner, Natasha Romanoff et Clint Barton. Petit à petit, l’Asgardien se sentit bien accueilli par ce groupe d’individus très spécial. Vous pourriez dire ça Vengeurs ils sont comme une grande famille. Cependant, le meilleur ami du dieu du tonnerre n’est pas là.

Le meilleur ami de Thor

Alors qui est le grand ami de Thor? La réponse est à Asgard, à la frontière entre ce paradis et le reste des mondes connus. Le gardien du pont arc-en-ciel, le Bifrost, est le noble ami du héros. On parle de Heimdall! Pendant longtemps ces personnages ont noué une grande amitié qui a même conduit le gardien de l’entrée d’Asgard à rompre son serment avec Odin à l’occasion d’aider votre ami.

Heimdall est très puissant. Il a la capacité de voir et d’entendre tout ce qui se passe, à moins qu’il n’y ait une sorte de magie empêchant ce personnage « faites attention ». Loki est l’un des méchants qui ont essayé, dans le passé, de tromper Heimdall. D’autres capacités du grand ami de Thor? Force et endurance surhumaines. Son corps est plus dense que celui d’un Terrien, il est donc plus difficile à blesser.

Malheureusement, Heimdall a perdu la vie quand Thor et Loki s’est battu contre Thanos et l’Ordre Noir. Les Asgardiens voyageaient dans l’espace après la destruction de leur maison à Ragnarok lorsque le Mad Titan a attaqué. Heimdall a essayé de se battre courageusement, mais le méchant l’a assassiné sans pitié, pas avant de permettre à l’ami de Thor transporter vers Bannière Bruce sur Terre pour avertir le Vengeurs de cette menace.

