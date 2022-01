Jamie Lynn Spears prétend avoir un texte de Britney qui efface son nom

Écrire dans son livre Choses que j’aurais dû dire, qui a été publié aujourd’hui (18 janvier), Jamie Lynn a déclaré : « Dans un texte récent de ma sœur, elle s’est déclarée : ‘Je sais que ce n’est pas de ta faute et je suis désolée d’être si en colère contre toi. Bien que je sois ta grande sœur, j’ai besoin de toi plus que tu n’as besoin de moi et que tu l’as toujours fait.