La bande-annonce de Peacemaker nous demande de donner une chance à la paix

HBO Max vient de sortir la bande-annonce officielle du Escouade Suicide série dérivée, Pacificateur. Avec son aigle en remorque, notre héros peu recommandable établit plus qu’il n’y a des problèmes de papa en jeu, ainsi qu’un manque de moralité. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, notre super-héros résolument opposé au PC grandit sur vous. Et avec l’aide de l’équipage, il pourra peut-être grandir un peu aussi.

HBO Max s’est adressé à Twitter pour demander aux fans : « Donnez une chance à la paix. @DCpeacemaker arrive sur HBO Max en janvier. »

Et mon garçon, les fans ont-ils laissé les bombes F voler ! On va l’ignorer, mais les fans sont prêts pour un peu d’effing Pacificateur! JohnBoy entend ce que je dis. « Une bombe F sur un message comme celui-ci ?!?! Il est temps de se salir. »

KDots est pompé ! « Cela a l’air très amusant, nous avons un putain d’aigle, et voir la morale des pacificateurs remis en question est génial. »

Josh dit : « Peacemaker va être la meilleure nouvelle série HBO Max de 2022 ! J’ai hâte d’en savoir plus sur la vision de James Gunn et d’en savoir plus sur John Cena comme sexy ! » Dites-nous ce que vous ressentez vraiment, Josh !

Que peut-on attendre de la nouvelle série ? « Eh bien, à travers l’histoire, vous apprenez où Pacificateur est venu », a déclaré James Gunn à Variety cet été. « Il y a un moment dans [The Suicide Squad] où Bloodsport parle de son père et à quoi ressemblait son père, et vous coupez à un plan de Peacemaker, et Peacemaker hoche la tête. C’est la graine de l’ensemble Pacificateur séries. Nous voyons donc Peacemaker avec son père, qui est joué par Robert Patrick, d’où il vient, ce qu’il a fait, ce que cela signifie pour lui et où il va après tout cela. Parce que ce n’est pas une personne méchante, c’est juste un méchant. Il semble en quelque sorte irrécupérable dans le film. Mais je pense qu’il y a plus à lui. Nous n’avons pas eu la chance de le connaître [in The Suicide Squad] dans la façon dont nous apprenons à connaître certains des autres personnages. Et c’est donc de cela que parle tout le spectacle. J’avais besoin de huit épisodes pour le faire, au moins. »

La série HBO Max explore les origines de Peacemaker et ses missions ultérieures, avec John Cena rejoint par Steve Agee dans le rôle de John Economos, le directeur du pénitencier de Belle Reve et un assistant d’Amanda Waller; Danielle Brooks dans le rôle de Leota Adebayo, qui a été décrite par James Gunn comme co-responsable de la série avec un point de vue politique différent de celui de Peacemaker, Robert Patrick dans le rôle d’Auggie Smith, le père de Peacemaker ; Jennifer Holland en tant qu’Emilia Harcourt, une agente de la NSA qui est une assistante d’Amanda Waller, Freddie Stroma en tant qu’Adrian Chase AKA Vigilante, un procureur de district et combattant du crime qui peut guérir rapidement de ses blessures, et Chukwudi Iwuji en tant que Clemson Murn, un mercenaire qui dans le passé a travaillé pour Amanda Waller. Gunn a également promis que nous verrons des camées de la Task Force X à attendre avec impatience !

HBO lancera le Pacificateur séries diffusées sur HBO Max à partir du 13 janvier 2022.





