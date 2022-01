Uncharted 4 aurait son propre ensemble LEGO

LEGO peut apporter un ensemble à Uncharted 4: A Thief’s End sur le marché. C’est du moins ce que prétendent de nouvelles rumeurs. Selon cela, l’ensemble LEGO pourrait contenir plus de 1 000 pièces et même sortir ce printemps. Bien sûr, Sully, Nathan Drake et Elena Fisher seront également de la partie.

LEGO apporterait un ensemble Uncharted 4

C’est de cela qu’il s’agit : LEGO combine depuis longtemps le meilleur des deux mondes et combine des jeux vidéo avec des ensembles de construction de blocs. De plus en plus de jeux vidéo populaires sont accompagnés de sets LEGO. la Les kits Star Wars sont déjà légendaires, mais il y a aussi « Super Mario 64 » en tant que bloc cool et bien sûr plus est prévu. Plus récemment, cependant, « Overwatch 2 » a été ramené :

Nouveau set LEGO pour Uncharted 4 ? Maintenant une rumeur fait le tour, d’après elle Uncharted 4: A Thief’s End a également son propre set LEGO pouvait. C’est du moins ce que dit Brickfanatics plus de 1 000 pièces inclure et les deux jeep ainsi qu’un la grotte inclure. De plus serait Nathan Drake, Sully et Elena Fisher partie de l’ensemble. La période de sortie pourrait être mars 2022.

Dégustez avec prudence : réellement convient très bien à un ensemble LEGO en termes de timing, car en février le Film inexploré commence dans les salles et le 28 janvier, la collection Uncharted: Legacy of Thieves pour PC et PS5, qui comprend Uncharted : Lost Legacy et Uncharted 4. Néanmoins, cela reste un rumeur non confirmée, donc tu devrais mieux vaut ne pas se réjouir trop tôt.

Le site Brickfanatics souligne également qu’il s’agit d’une source qui a généralement signalé d’autres sources, mais cette fois devrait être la source du message lui-même. Un correspondant La publication Instagram a depuis été supprimée. Cela pourrait signifier qu’il s’agit d’un rapport qui a été mis hors ligne à nouveau sous la pression de sources officielles (parce que c’est vrai), mais cela ne doit pas nécessairement être le cas.

Que pensez-vous d’un set LEGO Uncharted ? Pour quel jeu en voudriez-vous un ? Dites le nous dans les commentaires.