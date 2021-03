Un enseignant laissé sans abri à cause d’une pandémie reçoit de l’aide après qu’un ancien élève l’ait reconnu dans la rue

Chaque matin, quand Steven Nava allait travailler, il voyait quelqu’un dormir dans sa voiture dans un parking. Ce serait quelques semaines avant qu’il apprenne qu’il connaissait l’homme.

« J’ai remarqué qu’il avait toutes ses affaires dans sa voiture, et c’est là que j’ai réalisé qu’il était sans-abri », a déclaré Nava à NBC Los Angeles, une filiale du sud de la Californie. Il s’est également rendu compte que l’homme était son ancien professeur suppléant du secondaire, José Villaruel, également connu sous le nom de MV Villaruel, a cessé de travailler une fois que les écoles sont allées à des sessions virtuelles l’année dernière, et a depuis connu l’insécurité du logement.

Steven Nava et M. V. Steven Nava

Une fois que Nava a parlé à Villaruel et réalisé la connexion, il a aidé son ancien professeur à trouver un hôtel et lui a donné 300 €. «J’avais pour mission d’aider l’enseignant qui traversait une période difficile pendant la pandémie», a-t-il déclaré.

Nava a ajouté: « J’ai parlé à M. V, et il m’a dit que la seule source de revenu était un chèque mensuel de la sécurité sociale, et que la plupart de cet argent était envoyé à sa femme qui est très malade au Mexique. »

Quand le mauvais temps passait, Villaruel se disait: «Je ne dois pas abandonner, il faut que je continue, et que je fasse ce que j’ai à faire pour que cette étape passe.

Mais Nava n’avait pas encore fini de faire passer son ancien professeur à travers cette période difficile. Il s’est ensuite tourné vers Twitter pour demander de l’aide à sa communauté et a également lancé un GoFundMe.

Les élèves se sont réunis pour soutenir leur ancien enseignant suppléant. Steven Nava

« M. V était un éducateur et un enseignant suppléant formidable, drôle et serviable dans le district scolaire unifié de Fontana », a écrit Nava. «Il a eu du mal à se remettre sur pied après le déclenchement de la pandémie et vit dans sa voiture depuis, malgré les conditions météorologiques et de vie brutales. Cette collecte de fonds vise à l’aider financièrement et (le ramener) à une vie normale. «

Les réponses et le soutien ont inondé le fil Twitter de Nava, certains affirmant qu’ils se souvenaient affectueusement de Villaruel.

m’a fait verser une larme en sachant qu’il a facilement remplacé mes cours une douzaine de fois. Et fou, mon petit frère a également été remplacé par lui quelques années après 💔 – • joshua_🌲 (@ JTrees00) 7 mars 2021

Il était toujours aussi gentil quand je l’avais comme sous-marin: (Merci beaucoup d’avoir veillé sur lui, j’espère que vous atteignez votre objectif pour lui !!! – 𝔐𝔢𝔩𝔦𝔦 ☀︎ (@MeliiDotLopez) 6 mars 2021

D’autres ont applaudi Nava pour ses efforts. « Merci d’être un tel héros dans notre communauté et de chercher ceux qui ont besoin de notre aide, » a écrit Claudia Gonzalez. «Vous êtes un bel exemple de ce que signifie chercher altrueusement ceux qui ont besoin de soutien et d’un peu d’humanité.»

Le GoFundMe a recueilli plus de 27 000 € à ce jour, dépassant l’objectif initial de Nava de 15 000 €. À l’occasion du 77e anniversaire de Villaruel cette semaine, Nava a réuni d’anciens élèves pour célébrer avec leur ancien professeur. «Je veux qu’il se sente aimé et aimé de tous ceux qu’il a aidés au fil des ans», a écrit Nava sur Twitter. Lors de la fête, Villaruel a reçu un chèque de 27 000 €.

« Je dis aux étudiants quand ils ont un projet, continuez malgré les difficultés, n’abandonnez pas. » Steven Nava

La réponse de Villaruel? « Est-ce que je suis en train de rêver? »

« C’est une expérience de ma vie qui sera conservée pour le reste de ma vie. Je la porte dans mon cœur », a-t-il déclaré. «J’ai senti que quelque chose allait se passer, que les choses allaient changer, et c’est arrivé soudainement au moment où je m’y attendais le moins.

«Je dis aux étudiants quand ils ont un projet, continuez malgré les difficultés, n’abandonnez pas. N’abandonne pas. N’arrêtez pas. «

Vidéo connexe: