« Sex Education » : qui est Hope Haddon dans la saison 3

Après le scandale de « l’école du sexe » et le limogeage de Michael Groff, Moordale a un urgent besoin de relooking et celui qui s’en charge dans la troisième saison de « Éducation sexuelle« Est le nouveau réalisateur Hope Haddon, joué par Jemima Kirke, une actrice britannique connue pour son rôle de Jessa Johansson dans la série à succès HBO » Girls « .

PLUS D’INFORMATIONS: Que s’est-il passé à la fin de la troisième saison de « Sex Education » et qu’est-ce que cela signifie ?

Bien que la nouvelle directrice se présente comme détendue et ouverte à l’écoute des élèves, elle montre vite qu’elle ne se soucie que de restructurer l’école pour convaincre la commission de ne pas retirer les fonds.

J’espère que Haddon Il commence par peindre le bâtiment et détruire les salles de bains abandonnées, mais peu à peu il impose de nouvelles règles strictes, parmi lesquelles, utiliser un uniforme, ne pas se maquiller excessivement, ne pas avoir les cheveux colorés et zéro piercing au visage.

Mais ce qui scandalise le plus les protagonistes de « Éducation sexuelle« Sont les cours de « développement personnel », où l’abstinence est encouragée et les questions liées au sexe sont interdites. Les règles de Hope limitent également la liberté d’expression des étudiants et ne tiennent pas compte de la communauté LGBTQ+.

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur la saison 4 de « Sex Education »

Hope est allée jusqu’à imposer des règles strictes pour sauver la réputation de Moordale (Photo: Netflix)

QU’EST-IL ARRIVÉ À ESPOIR ET MOORDALE À LA FIN DE « SEX EDUCATION 3 » ?

Lorsque Jackson a refusé de suivre les ordres de Hope sans égard pour ses pairs, le réalisateur a offert son poste à Vivienne, qui a assumé le rôle sans complications majeures, prenant même ses distances avec sa meilleure amie.

Cependant, après avoir entendu les véritables intentions du principal Haddon, Vivienne a décidé de partager l’information avec les autres étudiants et de les aider à saboter Open House à Moordale.

Alors qu’ils font subir à Hope le même sort que Michael Groff, ils mettent également l’école en danger, car le conseil d’administration a retiré les fonds et a confié le bâtiment à un portefeuille de développeurs. Moordale disparaîtra-t-il dans la quatrième saison de « Éducation sexuelle« ?

Dans la sphère personnelle, J’espère que Haddon Elle veut devenir mère, mais après plusieurs tentatives infructueuses de FIV, les médecins recommandent une période de repos, mais elle veut réessayer.