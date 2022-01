Death Note publie la date de sortie de sa suite

On n’a toujours pas tout vu »Menace de mort »l’un des animes classiques qui a captivé tout le monde pour son esthétique sombre et son genre de thriller qui a incité le spectateur à vouloir savoir ce qui allait se passer d’autre à tout moment, avec des personnages qui resteraient dans la mémoire tels que Light Yagami et sa folie de vouloir faire le bien, ou L et ses incroyables talents d’enquêteur.

À présent, » Histoires courtes de Death Note »sera la suite de l’histoire créée par Tsugumi Ohba Oui Takeshi Obataqu’à travers une image publiée sur Twitter, vous pouvez voir qui sera le nouveau protagoniste, ainsi que l’emblématique Ryuk, le Shinigami qui a accompagné Yagami lors de son précédent voyage.

Comme le titre l’indique, » Death Note Short Stories » est une collection d’histoires courtes écrites par les créateurs de la série et détaillant les histoires de ceux dont la vie a été complètement modifiée par le cahier chaotique, Death Note. La collection anglaise est prévue pour le 10 mai, cela nous fait donc penser qu’à un moment donné, nous aurons une version traduite en espagnol.

Le manga original a été publié de 2003 à 2006 à travers 12 volumes qui racontaient l’histoire du génie adolescent Light Yagami, qui découvre un livre mystérieux qui lui donne le pouvoir de tuer n’importe qui simplement en écrivant son nom sur ses pages qu’il utilise pour assassiner divers criminels à travers le monde, devenant une sorte de justicier, mais dégradant sa santé mentale à chaque fois.

La série s’est vendue à plus de 30 millions d’exemplaires et, selon une enquête du Ministère de la Culture du Japon, est considéré comme l’un des meilleurs mangas de tous les temps. C’était en 2006 lorsque le studio maison folleferait l’adaptation anime, devenant l’un des favoris du public.

Cela pourrait aussi vous intéresser : »Jujutsu Kaisen 0 » le film le plus récent du célèbre anime sortira dans les salles d’Amérique latine.

Ohba et Obata ont été occupés à travailler sur plus que de simples » Death Note Short Stories »; ils ont récemment terminé une autre série de mangas, intitulée »Fin Platine », qui s’est déroulé au Shueisha’s Jump Square de novembre 2015 à janvier 2021. Comme Death Note, il explore le thème de la divinité, suivant l’histoire de Mirai Kakehashi, une étudiante qui est forcée de participer à un tournoi mortel pour devenir le nouveau Dieu. Cette série a également reçu son adaptation animée à l’automne 2021.