Marvel : Kingpin peut revenir et cette image en est la preuve

Le Kingpin a fait ses débuts dans Marvel Cinematic Universe dans la série Hawkeye et est mentionné pour l’émission Echo. Le roi du crime est-il de retour ?

Vincent D’Onofrio a fait le temps de Pivot central pour la première fois de la série Netflix, Casse-cou, avec Charlie Cox. Après trois saisons célébrées par les fans du personnage, la plateforme a annulé le show jusqu’à ce que, pour des raisons légales, merveille il a pu réutiliser ces personnages dans son univers cinématographique. C’était comme ça Pivot central fait ses débuts dans la série Disney+ oeil de faucon et Matt Murdock a fait de même dans le film Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Les informations traitées depuis un certain temps indiquent que Kingpin (Vincent D’Onofrio) et Daredevil (Charlie Cox) apparaîtront dans la série télévisée. Chassèrentmettant en vedette Alaqua Cox dans la peau d’un personnage ambigu, qui était un méchant dans oeil de faucon et il trouvera sûrement ses repères lors de sa propre série. Rappelons-nous que dans le programme Clint Barton, elle affronte le Kingpin avec une fin incertaine pour le King of Crime transpercé.

Le Kingpin revient-il ?

À présent Vincent D’Onofrio Il a téléchargé une image sur ses réseaux sociaux où les résultats d’un entraînement intensif peuvent être vus avec ses énormes bras au premier plan et la phrase : « 63 ans, mais qui compte ». Beaucoup pensent que cette préparation a à voir avec le rôle de l’acteur dans la série de Disney+mais le regard qu’il a, avec une barbe naissante, est loin de ce que nous avons vu dans Kingpin jusqu’à présent.

Le spin-off de oeil de faucon concentré sur Chassèrent a commencé à enregistrer le 21 avril, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune information sur la présence de Vincent D’Onofrio dans cette séquence. Concernant Charlie Cox, des rumeurs disent que l’interprète de Daredevil était sur le plateau fin mai, mais jusqu’à présent il n’y avait aucune confirmation officielle au-delà des versions Internet.

Ce qui est certain, c’est que Vincent D’Onofrio est très actif sur les réseaux sociaux et depuis la date à laquelle Chassèrent le tournage a commencé l’acteur a toujours gardé sa barbe. Nous pouvons donc supposer que Pivot central Il a changé de look depuis sa dernière rencontre avec Maya López ou peut-être qu’ils n’ont toujours pas enregistré les scènes dans lesquelles cet important méchant participera au nouveau spectacle du Univers cinématographique Marvel.

