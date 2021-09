Issa Rae a eu la réponse la plus pertinente lorsqu’on lui a demandé si elle voulait des enfants

Issa Rae n’est pas pressée de devenir maman.

S’adressant à la rédactrice en chef de Self, Leta Shy, pour la couverture du magazine en septembre, l’actrice, scénariste et productrice a déclaré qu’elle souhaitait accomplir beaucoup de choses avant de devenir éventuellement parent.

Rae a été nominée pour un Emmy cette année pour son rôle principal dans « A Black Lady Sketch Show ». Rich Fury / Getty Images

« Je suis extrêmement heureux. J’aime ma vie, j’aime cet égoïsme et je sais que j’ai une fenêtre », a-t-elle déclaré. « Les femmes, les femmes noires en particulier – à moins que vous ne soyez Viola Davis ou Angela Bassett – vous avez une fenêtre lorsque les gens voudront continuer à vous voir et voir ce que vous pouvez faire. Ensuite, il y a tellement de limitations qui vous sont imposées, et cela me tient éveillé. Je veux faire autant que je peux tant que je le peux encore. Je sais que ce n’est pas la bonne mentalité de penser que les enfants vont vous ralentir, mais c’est ce que je ressens.

Rae, 36 ans, ne partage pas souvent les détails de sa vie personnelle. Elle a surpris ses fans en juillet avec une publication Instagram révélant qu’elle s’était mariée avec son partenaire de longue date, Louis Diame.

« Séance photo impromptue dans une robe @verawang personnalisée », a-t-elle légendé de manière ludique une série de photos de son mariage en France.

« Mes filles sont venues m’aider, mais elles portaient toutes par hasard la même robe ! Elles étaient tellement embarrassées », a-t-elle plaisanté à propos de ses demoiselles d’honneur.

Rae est la co-créatrice et la star de « Insecure » de HBO, qui suit les aventures d’une jeune femme noire naviguant entre le travail, l’amitié et la romance à Los Angeles. L’émission primée aux Emmy Awards est basée sur la série Web de Rae, « Les mésaventures d’Awkward Black Girl ».

Dans une interview plus tôt cette année avec Sheinelle Jones de 45secondes.fr, Rae a déclaré qu’elle avait été époustouflée par les réponses positives à « Insecure ».

« Je me plaignais beaucoup de ce que je ne voyais pas à la télévision. Et, vous savez, cela créait un personnage et un monde à ressembler, si je peux le faire, et je sais que la télévision grand public peut le faire », elle a dit. « Et donc j’ai même été surpris après le premier épisode, puis je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, je dois écrire plus et me rattraper.' »

La cinquième et dernière saison de l’émission nominée aux Golden Globes sera diffusée le mois prochain sur HBO, et Rae a déclaré qu’elle se sentait prête pour le prochain chapitre de sa carrière.

« Je suis définitivement prête à laisser tomber », a-t-elle déclaré à propos de la fin de la série. « Je savais que je voulais y mettre fin après cinq saisons. Et je sens que je suis vraiment fier de cette saison que nous tournons maintenant. C’est tellement amusant, et cela m’a fait apprécier la série d’une manière différente. «