Les chances de James Bond de Cillian Murphy ont augmenté maintenant que Peaky Blinders se termine

Fans de drame de gangsters britanniques Peaky Blinders ont été attristés d’apprendre que la sixième saison à venir de la série allait être la dernière. Mais ce qui était une perte pour les Peaky Blinders pourrait finir par être un gain pour le MI6. Selon les bookmakers Coral, Cillian Murphy, le leader de Peaky Blinders, a vu une énorme amélioration de ses chances de devenir le prochain James Bond maintenant qu’il n’est plus lié à la série.

« Le temps de Cillian Murphy en tant que Tommy Shelby touche à sa fin, avec la sixième série très attendue de Peaky Blinders qui sera la dernière. Avec le célèbre rôle de Bond à venir aussi après le dernier film de Craig, nous avons réduit les chances sur Murphy devenant le prochain 007. Tom Hardy a été le favori pendant longtemps et est sans aucun doute le principal prétendant dans la course pour remplacer Craig. «

Le public hollywoodien pourrait avoir du mal à imaginer Murphy comme le prochain 007, car il est plus familier avec l’acteur dans le rôle du méchant dérangeant Jonathan Crane alias Scarecrow dans Le Chevalier Noir trilogie. Avant Peaky Blinders, Cillian Murphy était surtout connu pour jouer des hommes calmes et non menaçants qui comptaient sur la cervelle plutôt que sur les muscles.

En fait, cette réputation d’acteur cérébral a presque empêché Peaky Blinders showrunner Steven Knight du casting de Murphy comme Tommy Shelby, le chef de la série. Tommy est le chef fougueux et charismatique du gang des Peaky Blinders, un ex-soldat aussi prêt avec ses poings qu’avec la parole. Selon Knight, il avait déjà décidé de jouer la star d’action Jason Statham dans le rôle de Tommy, jusqu’à ce qu’un texte de Murphy change d’avis.

« J’ai rencontre [Jason Statham and Cillian Murphy] à Los Angeles pour parler du rôle [of Tommy Shelby] et a opté pour Jason. L’une des raisons était que physiquement dans la pièce, Jason était Jason. Cillian, quand vous le rencontrez, n’est pas Tommy, évidemment, mais j’ai été assez stupide pour ne pas comprendre ça. Ensuite, il m’a envoyé un texto disant: «Souviens-toi, je suis acteur». Ce qui est absolument la chose car il peut se transformer. Si vous le rencontrez dans la rue, c’est un être humain totalement différent. «

L’instinct instinctif de Knight s’est avéré être juste. Tommy Shelby est devenu le rôle d’évasion de Murphy, dans la mesure où les fans conviennent que l’acteur a porté le Peaky Blinders franchise dès le début. Alors que l’émission pourrait se terminer, Knight a laissé entendre que la série continuerait « sous une autre forme », en expliquant à Deadline que « [the lockdown] changé nos plans. Mais je peux dire que mon plan depuis le début était de terminer Peaky avec un film. C’est ce qui va se passer. « Il semble donc que nous obtenons définitivement un Film Peaky Blinders à un moment donné dans le futur, ce qui pourrait empêcher le casting de Murphy comme 007.

Bien que la fin de Peaky Blinders a libéré Cillian Murphy pour poursuivre le rôle de Bond, le favori pour le rôle de l’agent secret suave une fois que Daniel Craig a pris sa retraite reste Tom Hardy. Ironiquement, Hardy apparaît également dans Peaky Blinders en tant que gangster Alife Solomons, et ce ne serait pas la première fois qu’Alfie a glissé une opportunité en or sous le nez de Tommy Shelby. Express.com.

Sujets: James Bond, Peaky Blinders Movie