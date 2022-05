Clip exclusif : les soldats de la Première Guerre mondiale planifient leur prochain mouvement à Foxhole

Foxhole se dirigera bientôt vers le grand écran, et nous avons un clip exclusif du drame de guerre à présenter avant sa sortie le 13 mai. Doté d’une prémisse unique, le film suit différentes itérations des mêmes personnages dans trois guerres distinctes sur un 36 -période d’heure. Notre clip exclusif, que vous pouvez regarder ci-dessous, se déroule pendant la Première Guerre mondiale avec un groupe de soldats dans le foxhole titulaire se disputant leur prisonnier de guerre.

Dans le film, du réalisateur Jack Fessenden, cinq soldats sont aux prises avec la moralité et la mortalité dans trois guerres distinctes : la guerre civile américaine, la Première Guerre mondiale et l’Irak. Le groupe reste piégé dans un espace confiné dans une situation de combat de plus en plus instable, bien que la guerre qu’ils mènent change à différents moments du film. Vous pouvez lire la ligne de connexion officielle du film ci-dessous.

« Le film est remarquable par sa structure, qui suit cinq soldats coincés dans un même lieu pendant trois guerres différentes, mais aussi par son intérêt pour les thèmes classiques de l’honneur, du sacrifice, de la camaraderie et de la lâcheté. Il est imprégné d’une intégrité esthétique comme chaque la guerre est abordée avec un style de prise de vue et un aspect cinématographique différents. Et c’est une étude de personnage attentivement observée qui examine les rôles changeants de la race et du sexe au fil du temps dans le contexte d’un conflit humain apparemment sans fin. Une histoire résonnante pour une époque où notre nation est souffrent d’une crise de sens et de but, et les démocraties du monde entier sont assiégées, Foxhole affirme notre humanité commune. »

« Foxhole suit un groupe de cinq soldats à travers trois périodes différentes alors qu'ils sont aux prises avec des questions de moralité et de futilité dans une situation de combat de plus en plus instable « , déclare le réalisateur Jack Fessenden à propos du film. » Alors que le temps passe, les questions auxquelles ils sont confrontés restent les mêmes, mais les réponses semblent plus éloignées de la portée. Le film dépeint des caricatures classiques – le sage, le guerrier, le lâche, le protecteur – et cherche à sympathiser avec chaque perspective, tout en les regardant à travers l'objectif critique des étrangers : un soldat afro-américain qui commence comme un catalyseur sans voix pour le film. le conflit et les heures supplémentaires émergent en tant que chef du groupe et un soldat allemand qui fait face à l'exécution. Le seul « ennemi » représenté dans le film est celui qui dresse sa vilaine tête chez les personnages qui cèdent à la peur. »





Foxhole étoiles Asa Spurlock (Tous pour un, Fusil de chasse, Balles perdues), Motell Gyn Foster (Clickbait), Alex Hurt (Collage), Cody Kostro (Jument d’Easttown), Angus O’Brien (La liste noire), James Le Gros (Pharmacie Cowboy), Alex Bréaux (Quand ils nous voient), et Andi Matichak (Blumhouse’s Halloween). Il est écrit, réalisé, édité et marqué par Jack Fessenden. Larry Fessenden a produit avec Adam Scherr, James Felix McKenney et Chris Ingvordsen.

Foxhole est prévu pour une sortie en salles ainsi qu'en VOD et sur toutes les plateformes numériques le 13 mai 2022. Parallèlement à notre clip ci-dessus, vous pouvez obtenir un aperçu plus approfondi du film en regardant la bande-annonce officielle ci-dessous. En savoir plus sur le film sur le site officiel.





