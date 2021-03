Instagram a un nouvel autocollant qui transcrit tout ce que vous dites

Ce nouvel autocollant est testé en interne et n’est pas encore entré dans une phase de test publique.

L’activité au sein d’Instagram est constante au cours des dernières semaines et après avoir appris qu’ils préparent leur propre alternative au Clubhouse, il est maintenant révélé qu’ils travaillent sur une nouvelle fonction qui transcrira automatiquement tout ce que vous dites en incluant des sous-titres automatiques dans toutes les histoires.

Instagram améliore l’accessibilité de son application avec cette nouvelle fonctionnalité

Comme on peut le lire dans Pocket Now, Instagram teste légendes automatiques sur vos histoires.

Cette nouvelle fonction que le réseau social teste dans ses Stories a atteint certains utilisateurs par erreur, car c’est quelque chose qui est testé en interne et selon Instagram lui-même, cette fonctionnalité est toujours il n’est pas entré dans une phase de test publique.

Le spécialiste des médias sociaux, Matt Navarra, a été le premier à découvrir cette nouvelle fonctionnalité qui transcrit automatiquement la voix d’une histoire en texte, grâce à une balise appelée Légendes et a également découvert que lorsque vous utilisez cette balise, une bannière de « Interne uniquement » pour indiquer qu’il est encore en développement, et, en fait, les histoires avec cette nouvelle fonctionnalité de transcription automatique activée ne sont pas publiées.

Actuellement, Instagram ne dispose pas de fonctionnalité de sous-titres automatiques, cependant, cette fonctionnalité est disponible via une autre application appelée Fils d’Instagram, disponible à la fois sur le Google Play Store et sur l’App Store, qui a été créé par le réseau social appartenant à Facebook et qui ajouter automatiquement des sous-titres lorsqu’un utilisateur enregistre une vidéo.

À ce jour, nous ne savons toujours pas quand cet autocollant sortira de la phase bêta des tests internes il est actuellement disponible et sera disponible pour tous les utilisateurs de l’application, mais nous espérons que cela ne prendra pas trop de temps mettre en œuvre globalement.

