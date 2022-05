Outlander saison 7 : tous les détails des nouveaux épisodes de la série Starz

Starz

Sam Heughan et Caitriona Balfe reviendront dans la peau de Jamie et Claire pour jouer dans la septième saison de Étranger. Mais à quoi ressembleront les nouveaux épisodes ? Nous vous disons.

La sixième saison de ÉtrangerIl s’est terminé plus tôt que prévu. Eh bien, il s’avère que la nouvelle édition de la série avec Sam Heughan et Caitriona Balfe il ne comportait que huit épisodes qui, pour la plupart des fans, se sont déroulés très rapidement. A tel point que, aussitôt, la production a confirmé le début du tournage du septième volet.

Oui! Pour la tranquillité d’esprit de chacun, Étranger aura une septième saison avec Sam Heughan et Caitriona Balfe à nouveau à la barre. En effet, comme on le sait, la sixième édition a laissé la fin ouverte à la poursuite de l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraser. Aussi, il y a le fait que la série originale Starz est basée sur les livres de Diana Gabaldon qui, pour ceux qui ne connaissent pas les romans, sont neuf avec un dixième qui sortira bientôt.

(À PARTIR D’ICI, IL Y AURA DES SPOILERS POUR LA SAISON 6)

A tel point que, pour le moment, Jamie, Claire et tous les Fraser ont une longue vie devant eux. Mais, la vérité est que ce qui viendra dans le nouveau lot d’épisodes sera crucial pour la vie des protagonistes. La finale de la saison six montre que Claire est jugée pour le meurtre présumé de Christie mauve (Jessica Reynolds), tandis que Jamie est séparé d’elle et incapable de l’aider jusqu’à ce que Ian arrive pour le sauver.

C’est pourquoi une fois Le personnage de Sam Heughan est sauvé par son neveu, tous les deux et un ami de Ian, prennent de la vitesse avec leurs chevaux pour aller sauver Claire. Mais, en fin de compte, vous ne voyez pas beaucoup plus que cela. C’est-à-dire que cela laisse déjà une indication que dans la septième partie, les Fraser commenceront à faire face à ce problème alors que Brianna et Roger sont séparés du clan et mener une vie tranquille sans savoir à quoi sa famille est confrontée.

Aussi, comme si cela ne suffisait pas, la septième saison de Étranger Il sera basé sur le livre Écho dans l’os, qui sera également mixé avec la dernière partie du sixième livre qui n’a pas été capturée jusqu’à présent. Et, d’après ce que l’on sait de les romans originaux de Diana Gabaldondans l’histoire se termine en sachant qui est le véritable meurtrier de Malva, tout d’abord, alors Claire échappe au jugement.

Cependant, les problèmes ne s’arrêtent pas là. Eh bien, selon le septième livre, un nouveau personnage entre dans la vie des Frasers pour changer toute leur histoire: Willie, le fils aîné de Jamie avec une autre femme. D’ailleurs, la production a déjà confirmé que le jeune homme apparaîtra puisqu’ils viennent d’annoncer qui sera l’acteur qui lui donnera vie dans la série. Aussi, le synopsis de Écho dans l’os montre clairement que, maintenant, la famille leader est plus pointue que jamais.

« Situé aux États-Unis, à Londres, au Canada et en Écosse. L’image sur la couverture du livre reflète la forme interne du roman : un chardon. C’est une vieille arme militaire qui ressemble à un chat d’enfant avec des pointes acérées ; les Romains les utilisaient pour dissuader les éléphants, et la Highway Patrol les utilise toujours pour empêcher les criminels de fuir en voiture. Ce livre a quatre intrigues principales : Jamie et Claire ; Roger et Brianna (et famille); M. Juan et Guillermo; et Young Ian, tous se croisant au carrefour de la Révolution américaine, et tous avec des pointes acéréesdit le synopsis officiel.

