One Piece Film Red : sortie en salles, bande-annonce, intrigue et plus encore – tout sur le 14e film

En 2022, le 14e film sur One Piece sortira au Japon et en Allemagne : One Piece Film Rouge. Dans ce spécial, vous découvrirez quand le travail du réalisateur Goro Taniguchi dans les cinémas commence ce dont nous parlons déjà la parcelle à savoir, quelles chansons vous y entendrez des informations bien plus intéressantes.

One Piece Film Rouge : Toutes les infos sur le film

Il n’y a pas si longtemps, il y avait des films basés sur l’épopée pirate de mangaka One Piece Eichiro Oda pas plus de épisodes de remplissage trop longs ou compilations des arcs passés. Cependant, cela a radicalement changé en 2012 lorsque One Piece – Strong World, le 10e film, est sorti.

Contrairement à ses prédécesseurs, ce n’était pas un refaire une saga qui est déjà apparue dans l’anime régulier, mais un histoire autonomemettant en vedette de nouveaux personnages créés par Oda lui-même, un histoire officiellequi a même été publié dans le manga, et une bonne dose de publicité.

Ce principe, dont les fans sont désormais Films basés sur One Piece à prévoir a été maintenu et maintenant, une bonne dizaine d’années plus tard, « One Piece Film Red » suit déjà 14e film cinématographique. La suite directe de One Piece – Stampede est sortie à l’occasion du 1 000 épisodes annoncé au Japon.

Le créateur Eiichiro Oda a contribué au développement en tant que producteur général contribué et avec le Diva Uta a développé un tout nouveau personnage qui n’apparaîtra que dans le film. Réalisé par Goro Taniguchi, déjà inscrit au premier OVA One Piece : Abattez-le ! Le pirate Ganzack a signé responsable.

Sortie en salles : A quand le One Piece Film Red au cinéma ?

Pour tous ceux qui ont la chance de prendre d’assaut les salles de cinéma au Japon, la dernière aventure revient au Pirates au Chapeau de Paille déjà en cours en août 2022, pour être précis sur 06 août 2022. L’oeuvre y apparaît sous le nom Wan Pisu Firumu Reddo. Les billets pour la première journée sont épuisés depuis un certain temps, ce qui reflète le haut niveau d’intérêt pour le film.

Il fallait généralement fans en Europe ont toujours dû être très patients jusqu’à ce qu’ils puissent regarder le dernier film One Piece dans ces régions, mais cette fois, cela ne prendra pas autant de temps. En fait, vous pouvez vous attendre Le film de Taniguchi De même cette année déjà capable de voir.

Crunshyroll Film Distribution a récemment annoncé que Toei Animation en octobre 2022 en Allemagne et en Autriche sortira dans les cinémas à la fois en version originale japonaise avec sous-titres et en version doublée en allemand.

Synopsis : De quoi parle One Piece Film Red ?

Bien que l’on sache peu de choses sur l’intrigue du film pendant longtemps, quelques jours seulement après l’annonce officielle, le rumeurs, qui fait quoi dans le film, comment et pourquoi. Cette divulgacher de pire en pire peu de temps avant la sortie au cinéma et nous voulons vous en sauver ici afin de vous montrer que expérience cinéma pour ne pas ruiner.

Alors on va s’en tenir à ça description officielle de l’intrigue, ce qui est heureusement assez audacieux. Cela nous dit que le grand empereur pirate Jarrets Rousse, le patron de Luffy, a une fille que Luffy a même connue dans son enfance. Maintenant, la fille a grandi et un diva de renommée mondiale.

Au début du scénario de « One Piece Film Red », la jeune femme fait sa première apparition publique et présente sa voix au public, qui comme pas de ce monde est décrit. Le lieu est rempli de visiteurs comme ça Gang du Chapeau de Pailled’autres pirates et même les Marin.

Des fans du monde entier sont venus voir le chanteur populaire pour célébrer et profiter de sa voix. Mais quand le rideau se lève, le monde entier le découvre la révélation choquantequ’Uta est la fille d’un des pirates les plus célèbres et les plus redoutés de tous les temps agit.

Tenues : quels vêtements les chapeaux de paille porteront-ils dans One Piece Film Red ?

Le concert d’Uta aura lieu au Concert Island Elegia tenue où le gang autour du capitaine Singe D Luffy au moins deux tenues différentes on le verra. Au cours de Fête du saut 2022qui a eu lieu les 18 et 19 décembre 2021 au Japon, les premières tenues du Straw Hat Gang, les soi-disant Festival Costumes, ont été présentées.

Ce vêtement a été conçu par Oda lui-même. De plus, des croquis pour le deuxième ensemble ont déjà été publiés Costumes de bataille. Ceux-ci ont été publiés le 23 mars 2022 Twitter publié et peut également être vu en couleur sur des affiches publiées par le canal twitter officiel à partir du 03 avril 2022 partagé quotidiennement individuellement.

Aussi d’autres pirates comme Loi sur les eaux de Trafalgar D, bepo, Bartolomeo et certains membres du Gang de pirates de la grande mère seront présentés dans des tenues alternatives, tout comme certains membres de la Marine, y compris corby et Helmeppo. De plus, pour la première fois en rouge, nous obtenons ces Gang de pirates aux méduses à voir.

© Eiichiro Oda/Shueisha via Twitter : One Piece Film Rouge

Bande originale : Quelle musique entendrons-nous dans One Piece Red ?

Dans un film qui parle entièrement une grande chanteuse et son concert tourne, il est naturel qu’il quelques chansons entraînantes être entendu. Spécial pour « One Piece Red » étaient au total sept chansons composé par des artistes musicaux de renom. Les chansons sont réunies dans un album Les chansons d’Uta publié.

L’album en question devrait sortir au Japon le 10 août 2022. Dans la version doublée allemande, les chansons dans la langue japonaise d’origine être entendu, vous n’avez donc pas à craindre que les morceaux de musique ne soient gâchés de quelque manière que ce soit. Suivant la liste des chansons du film:

Incidemment, le chant d’Uta est interprété dans le film par la chanteuse japonaise Ado, qui en 2020 avec sa chanson Usseewa fait la percée. La chanson est montée directement dans les charts japonais 1ère place et le clip officiel est sorti sur Youtube en seulement 148 jours plus de 100 millions de vues.