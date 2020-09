IFA 2020: voici comment voir les nouveaux lancements dans le flux en direct

Malheureusement, vous pouvez visiter IFA 2020 à Berlin cette année – mais vous ne devez pas manquer les dernières tendances et produits. Parce que: Vous pouvez facilement suivre toutes les performances importantes de l’IFA via un flux en direct. Nous avons toutes les informations à ce sujet.

En raison de la situation mondiale tendue, le salon de l’électronique grand public IFA n’aura pas lieu comme d’habitude cette année. Mais contrairement à de nombreux autres événements, il se déroule – en grande partie comme un événement numérique.

Seul un nombre limité de journalistes et de visiteurs professionnels est autorisé sur le site. Mais en ligne, vous pouvez vous connecter à n’importe quelle émission de votre choix à tout moment, très facilement via un flux en direct. Toutes les notes d’identification sont transmises au réseau en temps réel. Si vous voulez y être en direct, vous devez vous inscrire.

IFA 2020

IFA 2020 aura lieu cette année du 3 au 5 septembre au lieu de – et est donc beaucoup plus courte que d’habitude. De nombreux fabricants bien connus tels que Samsung et Philips ont annulé leur participation longtemps à l’avance. D’autres sociétés telles que Huawei et Nokia, en revanche, participent et présentent leurs nouveaux produits.