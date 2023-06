Wheel of Fortune Host Pat Sajak prendra sa retraite après une dernière saison

C’est la fin d’une époque : Pat Sajak a officiellement annoncé sa retraite en tant qu’hôte de Roue de la Fortune. La légende de la télévision a révélé la nouvelle sur son compte Twitter, annonçant que la prochaine 41e saison de l’émission sera sa dernière. Cela donnera aux fans une dernière saison avec Sajak hébergeant le programme, qui ne sera plus jamais le même une fois qu’il sera parti.





« Eh bien, le moment est venu », a écrit Sajak. « J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, sera ma dernière. Ce fut une merveilleuse aventure, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous. (Si rien d’autre, cela occupera les sites de clickbait !) »

Selon Variety, la vice-présidente exécutive de Sony Pictures Television, Suzanne Prete, a ajouté dans un communiqué : « En tant qu’animatrice de Roue de la Fortune, Pat a diverti des millions de téléspectateurs à travers l’Amérique pendant 40 années incroyables. Nous sommes incroyablement reconnaissants et fiers d’avoir eu Pat comme hôte pendant toutes ces années et nous sommes impatients de célébrer sa carrière exceptionnelle tout au long de la saison à venir. Pat a accepté de continuer en tant que consultant sur l’émission pendant trois ans après sa dernière animation, nous sommes donc ravis qu’il reste proche de la Roue de la Fortune famille! »

La nouvelle n’est pas la surprise du siècle, car Sajak a taquiné que cela allait arriver. L’automne dernier, l’homme de 76 ans a raconté Divertissement ce soir qu’il pouvait voir la fin de sa course à l’horizon. Cela dit, il prévoit Roue de la Fortune passer sans lui très bien.

« Dans la plupart des émissions de télévision à cette époque, vous auriez dit: » C’est probablement suffisant « , mais cette émission ne mourra pas », a déclaré Sajak. « Il semble que je puisse y aller avant le spectacle… Les années passent vite. Nous approchons de la fin. Ça fait longtemps [time]. On ne fera pas ça avant 40 ans. La fin est proche… C’est un honneur d’avoir été aussi longtemps dans le salon des gens. Les gens étaient là pour nous accueillir. Nous sommes heureux et fiers. »

Pat Sajak a encore une saison en lui

Sajak a hébergé Roue de la Fortune depuis 1981. Au cours de cette course, il a remporté le Daytime Emmy Award for Outstanding Game Show Host à trois reprises et 19 nominations au total. Sa présence constante sur le petit écran au cours des quatre dernières décennies a fait de lui l’une des figures les plus reconnaissables de la culture pop, et même si la série continue avec un nouvel hôte, ce ne sera tout simplement pas pareil sans l’hébergement de Sajak avec l’aide de Vanna White.

On ne sait pas encore qui pourrait être un nouvel hôte, bien qu’il y ait toute une saison pour que les producteurs de l’émission le découvrent. Peut-être prendront-ils une page de Péril!, qui a continué après le décès d’Alex Trebek avec des hôtes invités tournants. Ces jours-ci, Ken Jennings et Mayim Bialik ont ​​alterné en tant qu’animateurs de l’émission.

La dernière saison de Sajak en tant qu’hôte de Roue de la Fortune débutera en septembre, ce qui signifie que sa retraite interviendra officiellement en 2024 à la fin de la saison.