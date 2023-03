Ninja Turtles: Mutant Chaos inclut une référence à Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen

Fans d’anime et de manga »Jujutsu Kaisen »Ils ont été surpris de voir une petite référence à l’un des personnages du prochain film. »Teenage Mutant Ninja Turtles: Chaos Mutant ». Dans la première bande-annonce du film, les téléspectateurs ont pu remarquer que l’arme de Donatello a une image de Satoru Gojo, le sorcier de grade spécial.

Le nouveau film Teenage Mutant Ninja Turtles réalisé par Seth Rogena révélé qu’apparemment, Donatello est un fan de l’anime » Jujutsu Kaisen », car son bâton Bambo a le personnage préféré des fans peint avec son bandeau noir caractéristique sur les yeux et les cheveux blancs.

Jujutsu Kaisen est l’un des anime les plus populaires actuellement, et cette nouvelle version de Donatello reflète son amour pour la série en l’imprimant sur son arme. Ce niveau de créativité et de personnalisation n’a pas été vu dans les précédentes adaptations de Teenage Mutant Ninja Turtles, les fans des deux franchises faisant des blagues sur Gojo étant « multidimensionnel » et Donatello étant « un otaku ».

» Ninja Turtles: Mutant Mayhem » devrait sortir en salles le 4 août 2023, avec une foule de fans de renom dans son casting, dont Jackie Chan, John Cena, Seth Rogen, Giancarlo Esposito, Ice Cube, Maya Rodolphe et bien d’autres. Jeff Rowe et Kyler Spears travaillent en tant que réalisateur du film, après avoir participé à »The Mitchells vs. Les machines ».

L’histoire du nouveau film suivra les frères connus sous le nom de Teenage Mutant Ninja Turtles dans leur jeunesse, avec Raphael, Michelangelo, Leonardo et Donatello utilisant leurs nouvelles capacités pour sauver New York qui ne les considère actuellement que comme un autre mutant. .

D’autre part, l’anime »Jujutsu Kaisen » suit Yuji Itadori, un jeune homme qui entre à Tokyo Jujutsu High, une école où il sera formé par Satoru Gojo pour devenir sorcier. Gojo s’est démarqué pour être l’un des personnages préférés des fans du manga créé par Gégé Akutamiqui a ensuite reçu une adaptation animée par le studio MAPPA.

»Ninja Turtles: Mutant Chaos » sortira en salles le 4 août, tandis que la deuxième saison de »Jujutsu Kaisen » sera diffusée en juillet 2023.