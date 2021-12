Ice Cube dit que Chris Tucker a refusé 10 à 12 millions de dollars pour la suite de vendredi pour des raisons religieuses

Ice Cube a affirmé que sa co-star Chris Tucker avait rejeté une apparition dans la suite du film de 1995 vendredi, ce qui lui aurait rapporté entre 10 et 12 millions de dollars.

L’acteur et comédien Tucker, qui a maintenant 50 ans, a joué Smokey dans le film original de 1995 vendredi, qu’Ice Cube – de son vrai nom O’Shea Jackson – a co-écrit et joué.

Mais quand son film de suivi Vendredi prochain est sorti en 2000, Tucker ne voulait plus faire partie de la franchise pour des « raisons religieuses ».

Plus tard dans le fil, il a répondu à un tweet qui disait simplement: « Je pensais avoir entendu Chris Tucker démissionner pour de l’argent. »

Nous étions prêts à payer Chris Tucker 10 à 12 millions de dollars pour le faire vendredi prochain, mais il nous a refusé pour des raisons religieuses. Il ne voulait plus jurer ou fumer de l’herbe devant la caméra. https://t.co/1pfo1FHWzp

Le rappeur a répondu : « Nous étions prêts à payer à Chris Tucker 10 à 12 millions de dollars pour le faire. Vendredi prochain mais il nous a refusé pour des raisons religieuses. Il ne voulait plus jurer ou fumer de l’herbe devant la caméra.

Tucker – qui est connu pour figurer dans L’argent parle et dans le Heure de pointe série – a déjà parlé de sa foi chrétienne.

Abordant le contrecoup sur les réseaux sociaux, où il a été décrit comme « sauvant » le casting et « volant son propre peuple », Ice Cube dit simplement : « Je n’ai volé aucun corps de f*****g.

Ils auraient pu simplement dire « Non », mais ils ne l’ont pas fait. Alors me manque avec cette merde. »

Il s’est rendu sur Instagram pour publier un vieux selfie avec Ice Cube et a écrit : « Je considère non seulement Ice Cube comme un camarade, mais mon frère et moi sommes toujours un fan.