Comment faire une VAE CAP Petite Enfance ?

Travailler dans le domaine de l’enfance est une véritable vocation pour laquelle il est essentiel d’avoir certaines compétences. En effet, les personnes qui travaillent dans ce domaine se doivent d’avoir certaines aptitudes afin de s’occuper au mieux des enfants. Que ce soit à la crèche avec les tout petits, ou bien à la garderie, les professionnels de ces établissements se doivent d’être parfaitement formés afin de garantir le confort et le bonheur des enfants. Dans le cas où vous n’auriez pas de diplôme mais que vous disposez d’une expérience suffisamment longue et riche dans le domaine, vous pouvez tenter d’obtenir une VAE CAP Petite Enfance. Découvrez-ici les modalités pour passer ce diplôme.

Qu’est-ce que la VAE CAP Petite Enfance ?

Le travail dans les établissements accueillants des enfants implique certaines compétences pour remplir les nombreuses missions qui compose ce métier. On distingue notamment 6 missions principales pour ces professionnels :

Accueil et garde des enfants

Communication avec les parents

Prise de repas et hygiène corporelle des enfants

Éducation et autonomie des enfants

Animation de jeux

Entretien des locaux et des équipements

L’une des compétences les plus importantes pour travailler correspond aux qualités relationnelles de la personne. En effet, ces professionnels doivent avoir une véritable empathie et un plaisir à s’occuper des enfants pour assurer leur mission dans les meilleures conditions qui soient. Au-delà des connaissances acquises au cours d’un CAP Petite Enfance, il convient donc d’avoir des compétences pratiques et une personnalité qui correspondent parfaitement à ce métier. Si certaines personnes ne disposent pas d’un diplôme officiel, elles ont néanmoins la possibilité d’obtenir une Validation des Acquis d’Expérience (VAE) CAP Petite Enfance.

Comment passer une VAE CAP Petite Enfance ?

Cette certification correspond à une équivalence au diplôme de CAP Petite Enfance. Elle peut être demandée par toutes les personnes ayant une certaine expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance. Pour obtenir cette validation, il est d’abord nécessaire d’avoir au moins travaillé un minimum de 1 607 heures dans le domaine de l’enfance, soit une année entière à temps plein. Dans le cas où vous remplissez cette condition, vous pouvez alors commencer les démarches pour obtenir votre VAE CAP Petite Enfance.

La première étape pour passer cette VAE est de faire une demande de dossier auprès de votre Académie. Une fois votre demande acceptée, trois examens doivent être passés avec succès pour espérer obtenir votre validation. Le premier examen consiste à créer un Livret 1 qui correspond à une sorte de CV dans lequel vous devez détailler vos aptitudes. Le second Livret vient en complément du premier pour préciser les missions réalisées au cours de vos expériences professionnelles et les compétences acquises. Après étude et validation de ces deux livrets, vous devrez passer un entretien oral au cours duquel un jury délibèrera sur votre Validation des Acquis d’Expérience dans le domaine de la Petite Enfance.

Pourquoi passer une VAE CAP Petite Enfance ?

La VAE n’est pas qu’une simple formalité dans votre carrière professionnelle. En effet, elle apporte une véritable reconnaissance de vos compétences et apparaît également comme une certification importante pour évoluer dans votre carrière. En effet, grâce à la VAE CAP Petite Enfance, vous pouvez obtenir un meilleur poste et faire évoluer votre rémunération. Ce diplôme vous permet également de changer plus facilement de situation en devenant auxiliaire de puériculture ou bien en vous mettant à votre compte. Dans votre activité au quotidien, la VAE CAP Petite Enfance est donc un véritable atout.

Mettez toutes les chances de votre côté avec Excellence VAE

Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans un projet d’obtention d’une VAE CAP Petite Enfance, l’organisme Excellence VAE propose un accompagnement de qualité. Cet accompagnement par un organisme spécialisé s’avère particulièrement important afin d’optimiser ses chances de réussite. De la constitution de votre dossier jusqu’à votre passage devant un jury, les conseillers d’Excellence VAE sont à vos côtés pour vous aider.

Afin de faire appel à cet organisme de formation sans avoir à supporter des dépenses importantes, sachez que vous pouvez utiliser votre CPF (Compte Personnel de Formation). En fonction de votre solde, vous pourrez financier partiellement, voire entièrement cette formation. Pour passer votre VAE CAP Petite Enfance dans les meilleures conditions qui soient et maximiser vos chances de réussite, n’hésitez pas à faire appel à cet organisme.