Quelles sont les actrices les mieux payées au monde aujourd’hui

Avec plusieurs films et séries ouverts chaque année, il est courant que les plus grandes sorties soient celles avec des acteurs connus des téléspectateurs, chacun augmentant ses revenus à mesure qu’il fait plus d’apparitions ou devient le favori du public.

Bien que cette liste soit principalement remplie d’acteurs masculins, ces dernières années, les actrices ont gagné une place sur la liste des acteurs les mieux payés d’Hollywood. Par exemple, en 2022, Margot Robbie a été classée numéro 18, étant la première femme sur la liste.

Les actrices les mieux payées du monde aujourd’hui

margot robbie

L’Australienne Margot Robbie était l’actrice la mieux payée de 2022, principalement pour son salaire de 12,5 millions de dollars pour jouer dans le prochain film » Barbie ». A 32 ans, Robbie est devenue l’une des actrices les plus reconnues ces dernières années, incarnant Harley Quinn dans les films DC, mais travaillant même avec Quentin Tarantino dans »Once Upon a Time in Hollywood » aux côtés de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.

Sandra Bullock

L’actrice de 58 ans s’est fait un nom dans l’industrie du théâtre, jouant dans les films »Bullet Train » et »The Lost City » l’année dernière, ce dernier lui rapportant 10 millions de dollars. . Sandra Bullock a même déjà été oscarisée pour »The Blind Side », étant actuellement la deuxième femme la mieux payée d’Hollywood.

zendaya

Débutant sa carrière chez Disney, Zendaya a connu le succès dès son plus jeune âge, étant actuellement l’une des actrices les plus reconnues du monde du divertissement. Ces dernières années, l’actrice a joué dans le film acclamé « Dune » et dans la populaire série HBO Max « Euphoria ».

Millie Bobby Brown

A tout juste 18 ans, Millie Bobby Brown s’est imposée comme l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood. Devenu célèbre pour sa participation à la série Netflix » Stranger Things », Brown a déjà joué dans les films » Enola Holmes 2 » avec Henry Cavill, gagnant un énorme salaire de 10 millions de dollars.

Lady Gaga

Débutant sa carrière dans le monde de la musique, Lady Gaga a participé à des films à succès tels que »A Star is Born » et »House of Gucci ». De plus, à 36 ans, il semble que sa carrière d’actrice ne compte pas encore s’arrêter, puisqu’elle sera bientôt à l’affiche de « Joker : Folie à Deux », la suite du film acclamé avec Joaquin Phoenix, qui a donné à l’actrice un contrat de 10 millions de dollars pour le film.