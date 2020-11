Mac Miller savait qu’il voulait être avec Ariana Grande avant même de se rencontrer

Mac Miller et Ariana Grande ont partagé une belle romance pendant plusieurs années. Et même s’ils se sont finalement séparés, les deux sont restés de bons amis après leur rupture. Mais avant même de se rencontrer, le rappeur savait sans hésitation que Grande était «la bonne».

Ariana Grande et Mac Miller étaient amis pendant de nombreuses années avant de sortir ensemble

Avant de devenir un couple officiel, Miller et Grande étaient les meilleurs amis. Ils se sont rencontrés quand la pop star avait dix-neuf ans, et ils ne pouvaient plus se lasser l’un de l’autre depuis. Mais ce n’est qu’à l’âge de vingt-trois ans qu’elle et Miller étaient enfin prêts à tenter leur chance.

«Je l’ai rencontré à 19 ans», raconte Grande à Cosmopolitan dans une interview en 2017. «Nous nous aimons, nous nous adorons et nous nous respectons depuis le début, avant même de nous rencontrer, simplement parce que nous étions fans du talent de chacun. Cependant, nous n’étions pas du tout prêts à être ensemble. C’est juste le timing. Nous avions tous les deux besoin de faire l’expérience de certaines choses, mais l’amour est resté là tout le temps.

«Il y a eu des moments au fil des ans où il m’appelait et entendait dire que j’étais stressé, dépassé ou pas bien. Et il appellerait ma mère. Il y avait aussi des moments où il était vraiment brisé et triste – c’était il y a des années – et je venais prendre soin de lui parce que nous nous aimons en tant que meilleurs amis avant tout.

Mac Miller savait qu’Ariana Grande deviendrait finalement son seul véritable amour

Miller et Grande se sont officiellement rencontrés en 2012, lorsqu’ils ont décidé de faire une reprise de «Baby It’s Cold Outside». Et depuis ce moment, ils ne pouvaient plus s’arrêter de parler.

Grande finirait par présenter Miller sur son premier album, dans la chanson intitulée «The Way».

Mais avant que le rappeur et la pop star ne se rencontrent, Miller savait déjà que Grande était «la bonne».

Selon le chanteur de «Positions», les deux membres de leur famille savaient qu’ils étaient censés être ensemble avant même qu’ils ne le fassent.

Elle raconte à Cosmopolitan: «Nos familles ont connu tout le temps. Il a vu un [magazine] la couverture de la mienne il y a quatre ou cinq Thanksgivings et a dit à sa mère: «C’est elle». Comme c’est mignon? C’était avant même que nous parlions.

Ariana Grande continue d’écrire de la musique sur Mac Miller

Miller est décédé tragiquement en 2018, laissant Grande le cœur brisé. Et bien que cela fasse quelques années depuis sa mort, elle pleure toujours la perte de son amour passé.

Son dernier album, Positions, présente plusieurs chansons et paroles que les fans soupçonnent d’être dédiées à Miller. L’une des chansons les plus remarquables sur le rappeur est «Off The Table», où elle se demande si elle peut à nouveau aimer après avoir perdu Miller.

Dans une récente interview avec Vogue, Grande a parlé de Miller. «Il était la meilleure personne de tous les temps», dit-elle. «Il ne méritait pas les démons qu’il avait. J’ai été la colle pendant si longtemps, et je me suis retrouvé à devenir… de moins en moins collant. Les morceaux ont juste commencé à flotter.