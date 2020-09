Hyrule Warriors: Age of Calamity, histoire, date de sortie, prix, bonus de précommande

Alors que nous attendons tous la légende de Zelda: Breath of the Wild 2, il semble que Nintendo vient de laisser tomber une charge utile sur la tête de tout le monde avec la révélation soudaine du dernier jeu de guerriers se déroulant dans l’univers de Zelda, Hyrule Warriors: Age of Calamité.

Je peux garantir que personne ne s’attendait à la sortie du prochain jeu Hyrule Warriors, et ce qui est encore plus brillant à ce sujet, c’est qu’il est complètement lié à Breath of the Wild. Avez-vous déjà voulu savoir ce qui s’était passé toutes ces années avant les événements du titre Switch?

Récit

Découvrez Hyrule 100 ans avant le jeu Legend of Zelda: Breath of the Wild et vivez les événements de la grande calamité Rejoignez la lutte qui a mis Hyrule à genoux. Apprenez-en plus sur Zelda, les quatre champions, le roi d’Hyrule et plus encore à travers des cinématiques dramatiques alors qu’ils tentent de sauver le royaume de Calamity. Jouez au jeu Hyrule Warriors: Age of Calamity pour voir ce qui s’est passé 100 il y a des années.

Caractères et changements

Le gameplay semble être le même que celui d’Hyrule Warriors, ce qui n’est pas une mauvaise chose, car ce jeu était stellaire. Vous serez toujours en train de sculpter les hordes d’ennemis trouvés dans Hyrule comme oui, cela inclut les Lynels mortels!

Incarnez plusieurs personnages tels que Link, Zelda et sans aucun doute les quatre champions. Peu d’informations ont été publiées sur les personnages, mais je peux garantir que les capacités spéciales et les compétences que possèdent les champions seront définies dans le jeu.

Bien que Hyrule Warriors ait eu un éventail de personnages à votre disposition, pour le moment, il y en a six. Vont-ils ajouter des guerriers d’autres mondes au Souffle de la terre sauvage d’Hyrule? J’ai hâte de sortir.

Il semble qu’il y ait un nouvel élément de fusion dans le jeu et que l’on puisse également équiper différents ensembles d’armes. Donc, contrairement à Hyrule Warriors où vous êtes coincé avec des armes fixes, avec Age of Calamity, il semble que vous puissiez équiper différentes armes et boucliers.

Vous pouvez l’équiper pour la bataille (associé à un couvercle de pot), ou vous pouvez le fusionner avec d’autres armes pour augmenter les statistiques.

Coopérative

Pour ceux d’entre vous qui aiment faire équipe lors de vos voyages à travers Hyrule, ne vous inquiétez pas car tout ce que vous avez à faire est de passer un Joy-con à un ami. Affrontez Calamity Ganon en équipe dans le mode multijoueur coopératif local.

Date de sortie et prix

Hyrule Warriors: Age of Calamity ne sort que pour la Nintendo Switch, et ce titre inattendu sortira cette année le 20 novembre 2020!

Il existe deux versions disponibles, une édition numérique et une édition commerciale. Vous pouvez le pré-commander auprès de Nintendo pour 59,99 €. Cependant, pour le moment, les liens de vente au détail n’existent pas, alors gardez un œil sur les détaillants auprès desquels vous achetez normalement.

Bonus de précommande

Si vous précommandez la version numérique du jeu, elle est accompagnée d’un bonus. Et bien sûr, les amateurs de Breath of the Wild trouveront sans aucun doute cela génial car c’est une louche! Une louche porte-bonheur pour être exact! Maintenant, vous pouvez faire souffrir tous les ennemis qui vous ont blessé avec style!