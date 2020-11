La préquelle de Breath of the Wild est ici; maintenant, les joueurs peuvent combattre les forces qui ont dévasté Hyrule 100 ans dans le futur. Incarnez Link, Zelda, Impa, ainsi que toute une série d’autres personnages alors que vous essayez d’empêcher Hyrule de se transformer en paysage désolé du futur Hyrule.

Hyrule Warriors Age of Calamity Comment guérir

Pour guérir dans Hyrule Warriors: Age of Calamity, vous devez avoir de la nourriture. Pour manger de la nourriture, appuyez et maintenez le bouton L sur le contrôleur, et une invite de bouton à quatre directions apparaîtra; appuyez sur le bouton avec l’image de l’icône de pomme à côté, qui est B par défaut. Cela remplira votre barre de santé mais diminuera la quantité de nourriture que vous avez.

Dans le hack and slash Hyrule Warriors: Age of Calamity, lorsque vous battez les ennemis d’Hyrule, ils peuvent parfois laisser tomber de la nourriture, principalement des pommes. C’est une belle touche à Breath of the Wild, car le premier aliment que vous trouvez normalement est une pomme à côté du vieil homme au feu de camp.

Lorsqu’une pomme est tombée, tout ce que vous avez à faire est de la pénétrer et l’objet sera ajouté à votre inventaire; c’est aussi simple que cela. Si jamais vous remarquez que vous ne pouvez pas ramasser de pommes sur le champ de bataille, c’est sans aucun doute parce que vous n’avez plus de place pour les pommes et que votre santé est pleine. et récupérez la pomme pour obtenir à nouveau un stock complet.

Malheureusement, cela pourrait ressembler à Breath of the Wild, mais les mécanismes ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas ouvrir le menu de pause et manger tout le contenu de votre sac pour retrouver la santé. La seule façon de guérir est de tenir L et B pour manger une pomme! Cependant, avant les missions, vous pouvez cuisiner à un bonus de statistiques qui dure l’intégralité de cette mission.

Avez-vous acheté l’édition Treasure Box d’Age of Calamity? Et êtes-vous heureux que les armes ne se cassent plus?