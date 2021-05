Dragon Ball Super: annonce d’un nouveau film demain?

La finale de la Dragon Ball Super Anime déjà plus de trois ans. L’histoire de Son Goku était alors dans le film « Dragon Ball Super: Broly » et le série manga officielle a continué. Le prochain chapitre de la saga pourrait à nouveau être une ramification de l’écran et être annoncé demain.

Dragon Ball Super: nouveau film en 2022?

Cela ressort au moins d’un message récent de Dragon Ball Super France. En conséquence, le site officiel de Toei Animation Europe, la branche européenne du studio responsable de l’anime « Dragon Ball Super », a indiqué dans un article du 5 mai 2021. Ledit message provenait du « Annonce surprenante d’un nouveau film Dragon Ball Super » le discours, le 2022 devrait commencer dans les cinémas.

Le message a entre-temps été supprimé / © Toei Animation Europe

L’annonce devrait être faite demain, le 9 mai 2021. C’est une date spéciale comme au Japon journée officielle de Goku est. En japonais, le chiffre cinq se prononce comme «go» et le neuf comme «kyu» ou «ku». Ce serait un correspondant plus que temps opportun pour l’annonce d’un nouveau film.

Cette fuite prend un poids supplémentaire via un message récent publié sur le site officiel de Toei Animation à partir de Créateur de « Dragon Ball » Akira Toriyama (passant par Draganath). En cela, le Mangaka confirme le travail sur un nouveau film dans lequel un « Caractère inattendu » pourrait apparaître. Le message entier est:

Message d’Akira Toriyama / © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation

Un tout nouveau film est en préparation depuis Dragon Ball Super: Broly!

Semblable au précédent, je suis fortement impliqué dans le développement de l’histoire et des dialogues pour créer un autre film étonnant.

Je ne peux pas me permettre d’en dire trop sur l’intrigue pour le moment, mais j’ai hâte de participer à des combats extrêmes et amusants qui pourraient présenter un personnage inattendu.

Nous allons innover en termes d’esthétique visuelle pour offrir une expérience incroyable aux téléspectateurs, c’est pourquoi j’espère que tout le monde attend avec impatience ce nouveau film! Akira Toriyama sur le prochain film « Dragon Ball Super »

Puisque ce sont encore des fuites et en conséquence informations non confirmées ceux-ci doivent encore être considérés avec un certain scepticisme. Que Toei Animation fonctionne sur un le nouveau film « Dragon Ball Super » fonctionne, confirmé il y a presque deux ans Akiyo Iyoku, responsable de la Dragon Ball Room chez l’éditeur japonais Shueisha, dans une interview. À l’époque, il a déclaré que les préparatifs du prochain film de la franchise étaient en cours. commence lentement et la série devrait définitivement se poursuivre.