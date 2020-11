Rencontrez Beabadoobee, Thomas Headon et Biig Piig, la nouvelle vague d’artistes reprenant la liste de lecture communautaire «  Notre génération  » de Spotify

Appuyez sur « play » sur Spotify Notre generation et vous trouverez vos écouteurs ou haut-parleurs remplis de sons d’artistes émergents de différents horizons, identités et styles musicaux. Depuis 2019, Our Generation a fait découvrir la nouvelle vague d’artistes émergeant à travers le paysage musical britannique et irlandais à de jeunes fans de musique engagés dont les goûts ne sont pas limités par le genre. Maintenant, la liste de lecture organisée est en train de se refaire une beauté, d’être renommée avec un nouveau look et des reprises d’invités des actes les plus excitants de la scène musicale de nouvelle génération.

La semaine dernière, un auteur-compositeur-interprète indépendant de 21 ans Thomas Headon a sélectionné les morceaux qu’il aime aux côtés de ses amis de la communauté musicale. À partir d’aujourd’hui, le 19 novembre, écoutez le chanteur et rappeur irlandais Biig Piig. Enfin, le 26 novembre, écoutez un musicien de rock alternatif et RADAR artiste Beabadoobee. Chacun créera une expérience d’écoute vraiment unique avec des vidéos de playlist et des sélections de pistes de plusieurs artistes de la scène.

«Nous sommes ravis que ces trois artistes extraordinaires collaborent avec Our Generation alors que nous continuons d’étendre le soutien de Spotify aux talents émergents», déclare Sulinna Ong, Responsable de la musique pour le Royaume-Uni et l’Irlande chez Spotify. «Nous avons lancé Our Generation en 2019 après avoir identifié une lacune pour une offre unique de nouvelle musique fluide de genre destinée à un public natif du numérique. Avec notre dernière campagne, nous allons encore plus loin en développant et en enrichissant la marque Our Generation et en offrant aux fans la possibilité d’explorer davantage des artistes diversifiés et culturellement influents pour découvrir leurs nouveaux favoris non découverts via les recommandations de certains des artistes les plus populaires de la playlist. Notre ambition est de créer une communauté véritablement engagée pour Our Generation, ce qui en fait la plaque tournante incontournable des mélomanes de la génération Z pour découvrir leurs nouveaux artistes préférés.

Pour marquer la campagne, Spotify s’est associé à DIY, la principale publication musicale indépendante au Royaume-Uni, pour donner aux mélomanes la possibilité de plonger profondément dans l’inspiration derrière la prise de contrôle de chaque artiste. À travers des entretiens approfondis, Thomas, Biig Piig et beabadoobee révèlent chacun les morceaux et les créateurs qui les font vibrer.

La liste de lecture remaniée continuera de servir de destination pour les auditeurs pour trouver un artiste avec un son unique dans un nouveau monde visuel, y compris une pochette de playlist unique créée par l’illustratrice et créative australienne Eliza Williams (@doolittleillustrations). Les illustrations colorées dessinées à la main résument l’évasion que le public peut réaliser à travers la musique.



Prêt à plonger? Regardez ci-dessous la liste de lecture Our Generation récemment remaniée.