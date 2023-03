La série animée de Lionel Messi arrive : de quoi s’agit-il ?

Série

La création d’un futur spectacle animé qui aura pour protagoniste rien de plus et rien de moins que Lionel Messi a été confirmée.

©GettyLa série animée de Lionel Messi arrive : de quoi s’agit-il.

Le 18 décembre 2022 n’est pas un autre jour pour les amoureux du football, encore moins pour les plus de 45 millions d’Argentins, puisque la date restera dans les mémoires comme le jour où Lionel Messi Il a réalisé sa plus grande conquête au niveau professionnel en se consacrant champion du monde. Si le joueur du Paris Saint-Germain était déjà l’un des plus populaires de la planète, il a été magnifié au point d’avoir sa propre série animée.

Selon ce qui a été rapporté par les médias Date limitela star de l’équipe nationale vient de conclure un accord avec Sony Music Entertainment pour développer un futur programme d’animation après le triomphe de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Il sera produit en anglais, espagnol et plusieurs langues, en plus de compter avec musique originale d’artistes et de compositeurs Sony.

+De quoi parle la série animée Messi ?

La série animée se concentrera principalement sur l’enfance et la jeunesse de Lionel Messi, alors qu’il fait face à des obstacles, avec la curiosité qu’il voyagera à travers un jeu vidéo.. Bien qu’il soit destiné aux enfants, ce sera l’occasion de voir d’un œil neuf les problèmes qu’il a traversé en lien avec son déficit en hormone de croissance.

« Depuis que je suis enfant, j’ai toujours aimé les séries animées et mes enfants sont de grands fans de personnages animés. Pouvoir participer à un projet d’animation me rend heureux, car cela réalise un de mes rêves. Je tiens à remercier Sony Music d’avoir rejoint ce projet et nous espérons que tout le monde appréciera le résultat, en particulier les filles et les garçons. »a dit Messi.

fernando cabralEVP, Business Development, Latino-Iberia Regional, Sony Music Entertainment, a ajouté : « Sony Music a le privilège de collaborer avec Lionel Messi sur ce projet pour mettre en valeur la puissance et les leçons du sport en partenariat avec le plus grand footballeur de tous les temps et l’un des plus grands athlètes de l’histoire. Nous sommes impatients de présenter cette série émouvante et humiliante sur les écrans d’un public de tous âges à travers le monde. ».

