Downton Abbey: une bande-annonce New Era poursuit l’héritage dans les cinémas ce printemps

Focus Features vient de sortir la première bande-annonce du long métrage, Downton Abbey : A New Era. Alors que le monde est sur le point d’inaugurer une nouvelle décennie, nous voyons les Crawley et le reste de la famille s’adapter aux nouveaux transports, divertissements, et un nouvel emplacement. On part en France !

Downton Abbey s’est rendu sur Twitter pour partager avec les fans, sous-titrant la bande-annonce avec: « Vous êtes cordialement invité à la plus grande évasion de l’année. Regardez la bande-annonce de #DowntonAbbey: A New Era, et ne la voyez qu’au cinéma le 18 mars. »

Vous êtes cordialement invités à la plus grande évasion de l’année. Regardez la bande-annonce de #Downton Abbey: A New Era, et à voir uniquement dans les salles le 18 mars. pic.twitter.com/6okDMxXB3k – Downton Abbey (@DowntonAbbey) 15 novembre 2021

Les fans du monde entier ont commencé à disséquer chaque seconde du teaser, spéculant sur ce qui les attend ! Cassidy s’est exclamée : « Tom et Lucy se marient !! » Sage a déclaré: « S’ils continuent à rétrograder Thomas du majordome juste pour faire de la place à M. Carson, je vais déclencher une émeute. » Emma ne peut pas se contenir, « c’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment trembler crier pleurer. » Donna a le béguin ! Je ne peux pas attendre ! J’adore les personnages de la série et des films. Appelez-moi fou mais M. Bates, eh bien, il y a juste quelque chose en lui… soupir*** 😉 »

Downton le créateur Julian Fellowes donne quelques indices sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. « C’est vraiment une nouvelle ère. Plus les années 20 avançaient, plus le monde changeait à bien des égards. Tout, du divertissement aux transports, était vraiment différent à la fin des années 20. C’est ce à quoi nous faisons référence dans cette. »

« Comme nous le savons depuis le dernier film, Mary n’est peut-être pas le chef de famille titulaire, mais elle dirige efficacement la série. Nous allons plus loin. Nous essayons de marquer le changement – le fait que les Crawleys de Downton sont presque dans les années 30, ce qui n’est que le début du monde moderne. »

« J’aime l’idée que les gens entrent dans le film et passent deux bonnes heures, puis sortent pour dîner. Cela me semble être une bonne chose », dit Fellowes. « Si nous sommes utiles pour remonter le moral des gens et leur donner du plaisir, cela ne me dérange pas. »

La distribution principale originale de Downton Abbey reviendront tous une fois de plus pour le deuxième film. En plus de Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Lesley Nicol, Maggie Smith, Imelda Staunton, Penelope Wilton, les nouveaux acteurs Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West et Jonathan Zaccaï rejoindront le casting.

Downton Abbey Le créateur, lauréat d’un Oscar, Julian Fellowes, a de nouveau écrit le scénario du film, avec Gareth Neame, lauréat d’un prix Emmy et BAFTA, et Liz Trubridge, lauréate d’un Emmy Award, de retour pour produire avec Fellowes. Simon Curtis, réalisateur nominé aux BAFTA et aux Emmy Awards (Ma semaine avec Marilyn) a rejoint l’équipe de réalisation pour réaliser la suite. Les fonctionnalités de mise au point seront publiées Downton Abbey : une nouvelle ère en salles le 18 mars 2022.

