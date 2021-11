Instagram introduit la fonction de synthèse vocale et les effets vocaux pour les bobines : voici comment les utiliser

Banggood LIVE R8 15 effets sonores Bluetooth carte son en direct mélangeurs Audio Webcast casque micro commande vocale pour télép

Caractéristiques:Il peut être utilisé pour la diffusion en direct sur téléphone mobile, la diffusion en direct sur ordinateur, WeChat, QQ, Tik Tok, le chat vocal drôle.The voice-activated LED lights flash and 8 special effects change to follow your heart.15 types de sons électroniques: Applanse, intérêt, A-tune, Hush, Kiss, rire, Awkward, Apit, etc. Doublage aigu.With a headset, you are a professional anchor, no need to use a microphone, gain more fans.2 ports de connexion téléphonique, 2 ports micro, 1 port USB, 1 port daccompagnement, 1 port casque / son.Mini and compact, easy to use, and carry.Grande capacité de la batterie, peut continuer à fonctionner pendant 8 heures, en veille pendant 90 jours.Fonction:Deux appareils de diffusion en direct peuvent être connectés en même temps.Simultaneous Live Broadcasting on Two Mobile Phones + Computer/Mobile Phone Accompaniment.Diffusion simultanée en direct sur téléphone portable et ordinateur + accompagnement téléphone mobile.One Mobile Phone Live + Computer/Mobile AccompanimentAccompagnement informatique en direct + téléphone portable.Monitor knob to adjust the size of the earphone monitor.KTV, ancres, chant trois modes de chant.The bluetooth function opens actively and connects with mobile phone Accompaniment music can be input into the sound card.Emballage inclus:1 x carte son Bluetooth Live1 x USB Cable2 x ligne téléphonique