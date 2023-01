How to Train Your Dragon pourrait avoir un nouveau film d’action en direct

Il semble qu’un nouveau film d’action en direct de »Comment entraîner son dragon » commencera bientôt la production. Selon de nouveaux rapports, l’écrivain Dean DeBloisse prépare à écrire et réaliser une adaptation en direct du film d’animation classique de travaux de rêve pour Universel.

Deblois, qui a également écrit le film Disney, »Lilo et Stitch », a participé à la production de la trilogie »How to Train Your Dragon ». Pour le moment, on ne sait pas si cette nouvelle adaptation suivra la chronologie des films précédents ou s’il s’agira d’un redémarrage de la franchise.

Ni Dreamworks ni Universal n’ont officiellement confirmé la production de ce nouveau film, sa date de sortie et sa distribution officielle sont donc encore inconnues.

Le premier film »How to Train Your Dragon » est sorti en 2010, basant son histoire sur la série de livres pour enfants du même nom écrit par Cressida Cowell. L’histoire suit Hiccup, un fils de 15 ans du chef du village viking, Stoick the Vast. Bien que les dragons soient des ennemis du village, Hiccup parvient à se lier d’amitié avec un dragon qu’il nomme Krokmou, changeant à jamais les relations des Vikings avec les créatures.

Depuis sa première sortie, la franchise a sorti trois films pour le grand écran, avec » How to Train Your Dragon 3 » étant la dernière sortie en 2019. Bien que cet épisode semble avoir entièrement bouclé l’histoire, à la fin fait un saut dans le temps, débouchant sur une éventuelle suite.

Bien que DreamWorks n’ait pas encore sorti d’action en direct de ses films d’animation, c’est une pratique qui s’est développée ces dernières années. Par exemple, Disney a publié plusieurs tranches d’action en direct de ses classiques animés. En 2016, il a créé »Le livre de la jungle », tandis que sa dernière adaptation était »Pinocchio ».

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle du film d’action en direct » Comment dresser votre dragon », ce serait la première fois que DreamWorks se plongerait dans cette nouvelle pratique. Les trois films de la franchise sont disponibles sur Netflix.