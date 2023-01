Michael B. Jordan sur les influences de l’anime sur Creed III

La libération de Credo III est juste au coin de la rue, avec Michael B.Jordanie non seulement en vedette dans le troisième volet du Rocheux saga dérivée mais aussi réalisation, marquant ses débuts en tant que réalisateur. Et il semble que l’acteur se soit inspiré d’un lieu inattendu pour cette nouvelle aventure d’Adonis Creed.

Dans une récente interview lors de sa comparution sur L’émission de ce soir avec Jimmy FallonJordan a révélé certaines des influences fraîches et non conventionnelles du film :

« C’était un cadeau et une malédiction. Il y a eu huit autres films avant moi, et nous avons tourné – vous pouvez filmer un match de boxe de tellement de façons différentes. Je pense que parce que j’étais un peu coincé, cela m’a forcé à être plus créatif et à vraiment sortir des sentiers battus pour rendre les combats différents… et j’ai eu une énorme influence d’anime japonais sur beaucoup de mes combattants. C’est dur. Vous avez parfois un embout buccal, vous avez des gants. Tu dépends toujours de tant de gens. Votre équipe est tout. Donc, pour pouvoir être au milieu d’une scène de boxe, honnêtement, c’est parfois plus facile parce que je peux diriger pendant que je joue. Si j’ai besoin de vous déplacer un peu vers le haut, je bouge juste un peu comme ça, et puis j’obtiens la photo dont j’ai besoin.