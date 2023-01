Poker Face Fan Art voit Natasha Lyonne travailler aux côtés de Columbo de Peter Falk.

Avant même son arrivée, la nouvelle série télé de Rian Johnson Poker Face était comparé au drame policier classique Columbo. Un nouveau fan art a créé le croisement parfait entre les deux émissions. Natacha Lyonne étoiles dans Poker Face en tant que détecteur de mensonge humain qui doit prouver chaque semaine le coupable en utilisant ses capacités étranges. Comme les mystères de Columbo, la série consiste davantage à regarder comment le personnage de Lyonne dénoue l’affaire plutôt que la série se transforme en une révélation de style polar, ce qui est assez unique dans les émissions de détective télévisées modernes.





Rian Johnson a partagé un fan art de Choses lisibles qui réunit le Charlie de Lyonne et l’inspiration du Lieutenant Columbo de Peter Falk. Vous pouvez consulter la pièce ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

Poker Face est l’une des séries policières les plus uniques du genre à se dérouler depuis plusieurs années, et avec Lyonne, toujours engageante, en tête, c’est une formule gagnante qui, avec Couteaux sortis et Verre OignonLe succès de Rian Johnson fait de Rian Johnson un roi du roman policier. La série a fait ses débuts avec un score de critiques parfait sur Rotten Tomatoes, et même si cela a légèrement glissé à 98%, cela place toujours la série au-dessus des goûts de Le dernier d’entre nous, mercredi, et Le Lotus Blanc.





L’amour de Rian Johnson pour les histoires axées sur les personnages rend ses mystères si intrigants

Distribution mondiale primordiale

Alors que de nombreuses émissions de détective et de procédure policière se concentrent sur le crime et sa résolution, Johnson a réussi à mettre l’accent sur le détective dans ses films de Benoit Blanc et maintenant avec Poker Face. Comme il l’a récemment expliqué, il s’agit de donner envie au public de « traîner » avec les personnages. Il a dit:

«Plus que cela, les grands personnages comme James Garner dans Rockford ou Tom Selleck dans Magnum Pi ou Falk dans Columbo – ces émissions étaient plus des émissions de divertissement qu’autre chose. Vous n’avez pas vraiment été à l’écoute du mystère. Tu t’es connecté pour sortir avec Falk. Et donc quand je suis devenu ami avec Natasha et que j’ai réalisé qu’elle pouvait être ça pour un spectacle, j’ai été vraiment, vraiment excité. C’est là que tout a commencé. Et je n’arrêtais pas de revenir et de marteler l’idée que toutes les émissions que j’ai grandi en regardant ne concernaient pas le cliffhanger à la fin. Ils voulaient revenir pour passer du temps avec ce personnage que vous aimez et le voir gagner, et c’est tout aussi addictif. Et c’est aussi quelque chose qui me manque, et je parie que beaucoup de gens manquent aussi.

Parallèlement à de nombreux retours de franchises de films plus anciens, Johnson aurait également pu provoquer le retour de certains formats de télévision à l’ancienne. Avec Poker Face recevant le genre de critiques que toute nouvelle émission aimerait avoir, il semble probable que la série reviendra pour une autre saison à un moment donné dans le futur, et pour les fans du genre, ce sera une bonne nouvelle quand elle arrivera.