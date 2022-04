Hors Netflix : quelle est la relation entre Kit Connor et Joe Locke, les protagonistes de Heartstopper

in

Joe Locke et Kit Connor viennent de captiver des milliers de fans avec leur rôle et leur relation dans bouchon de coeur. Mais comment les acteurs s’entendent-ils dans la vraie vie ? On vous dit !

©NetflixJoe Locke et Kit Connor

Le 22 avril dernier Netflix ajouté à son catalogue bouchon de coeur, une série sur le thème LGTB qui a captivé des milliers de personnes à travers le monde. Basé sur bande dessinée alice oseman, la bande a une saison de huit épisodes qui sont déjà devenus une tendance. En effet, ils rompent avec tous les préjugés imposés par la société et ont des problèmes d’adolescence et la découverte des préférences sexuelles comme protagonistes.

bouchon de coeur pose l’histoire du printemps charlie, un adolescent qui fréquente une école pour garçons et doit faire face à l’intimidation de ses pairs après avoir admis son homosexualité. Cependant, lorsqu’il rencontre Nick, un garçon différent et qu’il tombe complètement amoureux, tout change pour lui. Sans aucun doute, une intrigue engageante et émouvante qui fait déjà l’histoire dans Netflix.

En effet, le succès de bouchon de coeur atteint un point tel que Kit Connorqui donne vie à Nick et Joe Locke, l’interprète de Charlie, l’ont déjà catapulté à la renommée internationale. C’est que, son interprétation a été si digne d’applaudissements que les fans ont été ravis de son travail. En tout cas, ce n’est pas la seule raison pour laquelle les acteurs ont traversé les frontières.

Apparemment, la grande chimie qu’ils ont montrée à l’écran a conduit Kit Connor et Joe Locke à être la cible de différentes rumeurs. Parmi eux, bien sûr, la possibilité de une relation amoureuse entre les protagonistes de la série originale de Netflix. En tout cas, la vérité est que le véritable lien des acteurs ne va pas au-delà de l’amitié.

Les jeunes se sont rencontrés lorsqu’ils ont été sélectionnés pour ces rôles dans le géant du streaming et ont récolté une relation sans précédent. D’autre part, en ce moment les deux sont célibataires et n’ont donné aucune indication d’être dans un lien d’amour avec qui que ce soit. Même si, comme beaucoup de stars, les artistes font profil bas et ont tendance à éviter les sujets faisant référence à leur situation sentimentale.

