Zack Snyder rejette la rumeur de redémarrage de « Ghost Rider »

Bien que les fans de Zack Snyder puissent se sentir découragés par la fin de sa collaboration avec Warner Bros. et son univers élargi inspiré de DC Comics, la vérité est que le cinéaste a déjà un nouvel univers narratif devant lui grâce à « Army of the Dead », son nouveau film produit par Netflix.

Du prequel « Army of Thieves », dont Snyder est un producteur avec des crédits partagés pour la création de l’histoire, à une nouvelle série animée, avec la possibilité de faire une suite au premier film original qu’il a réalisé au cours des dix derniers ans après la première de « Sucker Punch » en 2011.

Zack Snyder a également une grande variété de projets qu’il a hâte de réaliser, comme un film inspiré du mythe du roi Arthur, qui se déroulera au milieu de la « ruée vers l’or » dans l’ouest des États-Unis, afin qu’il Ce n’était qu’une question de temps avant que des rumeurs sur ses futurs films ne commencent à émerger.

L’une de ces rumeurs désigne Snyder comme le candidat possible pour réaliser une nouvelle adaptation de « Ghost Rider » pour Marvel Studios. Le personnage aurait atteint le grand écran pour la première fois grâce aux efforts de Nicholas Cage, qui a produit et joué dans le film de 2007, prenant le rôle de Johnny Blaze.

Dans une récente conversation que Snyder a eue avec le youtuber Tyrone Magnus dans le cadre de la promotion de « Army of the Dead », Magnus a interrogé le réalisateur sur les rumeurs dans lesquelles il aurait été nommé directeur du nouveau « Ghost Rider », ainsi que sur qui a répondu animé et surpris à la fois.

Je n’en sais rien. C’est plutôt amusant, je vais être honnête. C’est cool, vous penserez « Oh ouais, Ghost Rider est une affaire conclue », mais non. Ce n’est pas ça.

Après la suite de 2011, « Ghost Rider: Spirit of Vengeance », Marvel a récupéré les droits sur le personnage, qui étaient en possession de Sony, et malgré son apparition dans « Agents of Shields » avec une incarnation différente, jusqu’à ce qu’à l’heure actuelle le l’entreprise ne semble pas avoir l’intention de redémarrer.

Le nom de Zack Snyder est profondément lié au monde des adaptations de bandes dessinées depuis son deuxième film « 300 ». ce qui pourrait offrir des raisons pour que ces rumeurs prennent racine. Il serait logique de penser que Marvel se tournerait vers les talents de Snyder, même si le cinéaste n’est pas intéressé pour le moment.