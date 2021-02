Horizon Forbidden West: «Les fans vont adorer», le développement se poursuit

Avec Horizon interdit ouest Sony et Guerrilla Games mènent l’histoire du guerrier Aloy dans un monde post-apocalyptique sur le qui abrite des bêtes mécaniques PS5 (et PS4) Continuez. À la fin de cette année, l’exclusivité première partie devrait enfin apparaître et les fans vont adorer – du moins, c’est ce qu’assure l’actrice Aloy Ashley Burch.

« Les fans adoreront Horizon Forbidden West »

Ashley Burch déjà incarné dans Horizon Zero Dawn et l’histoire DLC La nature gelée le brave combattant Aloy. Dans une interview avec GamesRadar, elle parle maintenant de son travail sur le successeur et de ce à quoi on peut s’attendre. Il devient plus que clair à quel point l’actrice est heureuse de travailler sur « Horizon Forbidden West »:

«Les nouveaux environnements qu’Aloy voyage, les tribus qu’elle rencontre et le déroulement de l’histoire – j’ai reçu un premier briefing avant le décor du jeu où les scénaristes m’ont informé de l’arc de l’histoire et c’était comme si j’étais un enfant autour du feu de camp . «

« Je suis vraiment impatient d’y être. Je suis aussi fan, donc dans les sessions d’enregistrement, j’ai toujours l’impression: « J’ai hâte d’avoir ce combat ou d’explorer cette région! » Toutes les choses que les gens aiment à propos de Zero Dawn – le monde magnifique, l’histoire immersive, le bon gameplay – Forbidden West en a plus et c’est mieux. «

Ashley Burch est convaincue que les fans adorent « Horizon Forbidden West » au moins autant que « Horizon Zero Dawn ». À en juger par ses commentaires encore plus – après tout, le titre PS5 sera encore plus emballé être comme Zero Dawn et Le gameplay semble également avoir été peaufiné de quelques vis pour une meilleure expérience de jeu.

Dans quelle mesure «Forbidden West» représente un développement supplémentaire par rapport à son prédécesseur, nous pouvons difficilement dire pour le moment. Une seule bande-annonce a été publiée jusqu’à présent et les vidéos de gameplay n’ont même pas encore atteint le public. Il faut donc encore être patient. Dans tous les cas, Burch sait alimenter l’anticipation.

Le développement du titre PS5 se poursuit malgré la pandémie

L’actrice révèle également que le développement du titre PS5 se poursuit malgré la pandémie mondiale. Elle rapporte de sessions d’enregistrement en cours pour « Horizon Forbidden West ».

Le fait que le jeu soit reporté à l’avenir ne peut bien sûr pas être annulé à ce stade. La sortie du jeu est pour le seconde moitié de 2021 prévu.

De quoi parle Horizon Forbidden West?

Nouvelle histoire dans l’ouest interdit: Aloy se retrouve – comme son nom l’indique – dans le gilets interdits. Elle quitte son pays natal pour rencontrer de nouvelles tribus et Ponts vers le passé pour trouver ça pour le Attaques de machines sont responsables. Au cours de son voyage, la jeune combattante traverse le États américains de l’ouest de l’Utah, du Nevada et de la Californie. Entre autres choses, elle passe devant le Golden Gate Bridge de San Francisco.

Tempêtes d’énergie et peste: Les zones sont frappées par de dangereuses tempêtes d’énergie (appelées Tempêtes super cellulaires) qui peut changer l’environnement, et un peste rouge hanté. La maladie infecte la flore et la faune. Il y a probablement un lien avec les tempêtes supercellulaires. Le travail d’Aloy sera d’aller au fond des choses.

Aloy doit sauver la flore et la faune d’une maladie dangereuse. Les super tempêtes ont-elles quelque chose à voir avec ça? © VOUS / Guerrilla Games

Retour de vieux amis et ennemis? On s’attend également à ce que le mystérieux Sylens et le Sous-programme Gaia Hadès qui jouait déjà un rôle important dans « Horizon Zero Dawn ». Le teaser à la fin du jeu le suggère.

Celui connu de The Frozen Wilds Sous-programme Héphaïstos pourrait également créer de nouveaux dangers. Leur emplacement exact est encore inconnu.

Nouvelles machines: Ce qui est certain, c’est qu’Aloy a de nombreux nouvelles machines doit se battre. Les éléments suivants ont déjà été annoncés:

Panzerschnapper (tortue géante)

Défense (éléphant ou mammouth)

Aile de soleil (dinosaure volant)

Claw Runner (Petit Dino à Deux Pattes)

Bristle back (phacochère)