La vidéo la plus vue sur YouTube établit un nouveau record

Dans le monde des virus, il y a une production qui séduit absolument tout le monde. Il a été le plus consulté sur la plateforme pendant 15 mois consécutifs.

©GettyLa vidéo a 5 ans.

Sur internet il y a du contenu pour tous les goûts mais force est de constater que pour les créateurs l’essentiel est toujours de cibler le plus de monde possible. Après tout, c’est ce qui leur permet de gagner de l’argent grâce à la monétisation de leurs chaînes. En ce qui concerne les vidéos virales, il y en a une qui bat absolument tout le monde et qui a été au sommet des charts pendant 15 mois consécutifs. Youtube. C’est une production qui a atteint Nickelodéon et débarquera bientôt dans Netflix.

Jeudi dernier, il y a eu un nouveau record de vues et une vidéo de Youtube atteint pour la première fois la barre incroyable des 10 milliards de vues. C’est la fameuse vidéo de « La danse du bébé requin » (Nous nous excusons si vous continuez à chanter cette chanson jusque tard dans la nuit maintenant). En 2016, il a été publié pour la première fois sur la plateforme et quatre ans plus tard, il a atteint le sommet, dépassant un autre des succès en streaming comme la chanson de Luis Fonsi Oui papa yankee, « Lentement ».

Actuellement, « Bébé requin » Il est 2,3 milliards de vues devant « Lentement » comme la vidéo la plus regardée de l’histoire de Youtube. Grâce au succès de cette production, un empire a été construit qui comprenait une série animée qui a atteint Nickelodéon en 2020, des tournées en direct à travers le monde, un merchandising qui touche tous les marchés, des jeux vidéo et même des NFT (objets de collection virtuels qui valent beaucoup d’argent).

« Ce fut un voyage vraiment sincère de pouvoir être témoin de la façon dont « Bébé requin » connecté avec des gens du monde entier et nous avons hâte de vous présenter les futures aventures de ‘Bébé requin’ qui apportera des expériences sans précédent à encore plus de fans., a assuré le PDG de téléphone rose, Min Seok Kim, de l’entreprise à l’origine du phénomène. la série de Nickelodéon aura une deuxième saison, un film a été confirmé en développement et aussi un chant spécial pour Netflix.

La fierté d’Ed Sheeran

Parmi les 5 vidéos les plus vues de l’histoire de la plateforme, il n’y a pas qu’une seule chanson, mais avec « Lentement » figure parmi les grands succès de Ed Sheeran. Il s’agit de « Forme de toi », lancé en 2017, qui jusqu’à la fin de l’année dernière comptait plus de 5,5 milliards de vues sur la plateforme et occupait la quatrième place. Au-dessus de lui, à la dernière place du podium, se trouve un autre produit pour enfants, la chanson « Johnny Johnny oui papa », qui lui vaut plus de 400 millions de reproductions en Youtube.

