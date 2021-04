Fans de "Tueur de démons" ils adorent la bande Mugen Train

Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba – Train Mugen maintenant, il sort en salles aux États-Unis. Les fans adorent sa grande première jusqu’à présent. Le film a été un énorme succès au Japon depuis sa sortie en salles en octobre de l’année dernière, et dans les mois qui ont suivi, il est devenu le plus grand film d’animation de tous les temps.

Cela a suscité l’imagination des fans en Amérique du Nord sur ce que le film pourrait offrir, et maintenant ces fans commencent à voir par eux-mêmes.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train a fait son chemin dans les théâtres américains cette semaine. Les fans du monde entier ont enfin vu cet important morceau d’anime! Le film est désormais disponible en projections et doublages sous-titrés en anglais.

« Tanjiro et le groupe a terminé sa formation de rééducation au manoir de Mariposa et arrive à sa prochaine mission sur le train de Mugen, où plus de quarante personnes ont disparu en très peu de temps. «

« Tanjiro Oui Nezuko, avec Zenitsu et Inosuke, rejoignez l’un des épéistes les plus puissants du Demon Slayer Corps, le pilier des flammes, Kyojuro rengoku, pour affronter le diable à bord du train Mugen ».

La première saison de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba est actuellement sur Netflix.

