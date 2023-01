Hogwarts Legacy: House and Wand – à vous de choisir avant le début du jeu !

L’une des décisions les plus importantes que vous prenez au début de L’héritage de Poudlard doit rencontrer est sans doute lequel Maison de Poudlard vous souhaitez attribuer votre personnage. Votre choix détermine en partie comment le cours de l’histoire se développeraquels endroits vous visiterez et quelles amitiés vous pourrez nouer.

Nous vous dirons quelles maisons sont disponibles et comment vous pouvez savoir à quelle maison vous appartenez avant de commencer le jeu de rôle Harry Potter.

Comment choisir ma maison dans Hogwarts Legacy ?

En fait, les règles de Poudlard dictent que le Chapeau de tri Décide dans quelle maison un nouvel étudiant sera réparti. Mais dans le RPG Harry Potter d’Avalanche Software, ce choix vous appartient entièrement. Au début du jeu, lorsque vous êtes sur la chaise de tri dans le Grande salle Asseyez-vous, vous pouvez décider vous-même dans quelle maison vous voulez aller.

©Warner Bros.

Vous avez le choix entre quatre maisons, nommées d’après les quatre fondateurs de l’École de sorcellerie et de sorcellerie : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. L’affiliation de votre foyer décide du rêve de la communauté que vous pouvez visiter, qui est le vôtre un compagnon sera pendant le jeu et comment l’histoire du jeu se déroule.

Au cas où vous ne sauriez pas encore quelle maison de Poudlard vous voulez rejoindrenous avons le nôtre ici guide ultime de la maison pour vous. Nous y résumons ce que les quatre fondateurs apprécient dans leurs maisons et avec quels camarades de classe vous nouerez des amitiés.

Avant de jouer : comment trouver votre maison à Poudlard

Vous pouvez également savoir quelle maison vous appartient avant même de commencer le jeu de rôle Harry Potter. Pour cela, vous avez besoin de votre Compte Fan Club Harry Potter avec votre Compte WB Games lien et vous pouvez faire le vôtre à l’avance baguette magique et votre préféré Maison de Poudlard transférer dans le jeu. Si vous décidez de lier vos comptes, vous obtiendrez également des comptes exclusifs Bonus en jeu libre.

Au fait, vous pouvez aussi avant même la sortie du jeu faire. Dans ce qui suit, nous vous expliquerons comment cela fonctionne et quelles récompenses spéciales vous attendent.

Comment transférer votre baguette et votre maison à Hogwarts Legacy

Autour de ta maison et ta baguette de Fan-Club Harry Potter transfert vers Hogwarts Legacy, vous devez suivre ces étapes :

Inscrivez-vous sur le Monde magique-site web dans le vôtre Fan-Club Harry PotterCompte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un ici créer gratuitement. Une fois connecté à votre compte, vous pouvez utiliser le Répondre aux questions du quiz savoir lequel Maison et qui baguette magique vous convient. Restez connecté au compte Harry Potter Fan Club. Vous pouvez en trouver un sur le site Wizarding World Lien vers le site Web de WB Games. Suivez le lien et contactez le vôtre Compte WB Games au. Si vous n’en avez pas encore, vous pouvez en créer un gratuitement. Vos deux comptes devraient maintenant être liés dans le tien Compte WB Games tu dois avoir le tien maintenant lien plateforme souhaitée, afin que vous puissiez également mettre votre baguette et votre maison en jeu. Selon la plate-forme pour laquelle vous possédez le jeu, un Compte PlayStation, Compte Steam, Compte Epic Games, Compte Xbox ou alors Compte Nintendo être lié.

C’était ça! Au début du jeu dans « Hogwarts Legacy », vous recevrez la maison que vous avez précédemment choisie dans le Fan Club Harry Potter, ainsi que votre propre baguette magique.

Connectez-vous avec l’ancien compte Pottermore : Vous pouvez également rejoindre le Fan Club Harry Potter avec votre ancien Compte Pottermore inscrivez-vous et le vôtre Importez la maison et la baguette à partir de là. Vous pouvez utiliser votre ancien e-mail Pottermore et réactiver le compte ici. Fondé en 2009, Pottermore était le site Web précurseur du monde sorcier et, même à ce moment-là, attribuait aux fans leurs maisons et leurs baguettes via un quiz.

Récompenses exclusives dans le jeu pour avoir lié votre compte WB Games au fan club Harry Potter

En plus de cela, vous en obtiendrez dans le jeu articles cosmétiques exclusifs pour lier vos comptes. tu en as un Masque tête de mort avec bec et un manteau exclusif pour votre maison comme récompense dans le jeu.

Vous pouvez trouver plus de trucs et astuces sur « Hogwarts Legacy » dans notre grand guide du jeu!