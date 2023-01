Den of Thieves 2: Pantera s’apprête à commencer le tournage ce printemps après avoir été retardé d’un an

Den of Thieves 2 commencera enfin la production ce printemps, et la suite tant attendue est « beaucoup plus amusante », selon Gerard Butler.

Fans de repaire de voleurs ont eu leur patience mise à l’épreuve au cours des cinq dernières années alors qu’ils attendaient la suite tant attendue. Le film original a été créé en 2018 avec Gerard Butler dans le rôle du détective Nick « Big Nick » O’Brien et O’Shea Jackson Jr. dans le rôle du voleur rusé, Donnie Wilson. Comme indiqué précédemment, le titre de la suite, Repaire des voleurs : Panteraet d’autres détails ont été publiés au début de 2022 et la production devait commencer au printemps 2022. Cependant, le film ne s’est jamais matérialisé, laissant les fans du film de braquage graveleux déçus.





C’est un an plus tard, et le public peut enfin s’attendre au retour tant attendu de « Big Nick ». Dans une récente interview avec INVERSE, Butler, qui reprendra son rôle, a clarifié le retard en disant : « Nous n’avons pas commencé la production. Nous étions sur le point de commencer la production. Mais maintenant je le tourne dans quelques mois. »

FILM VIDÉO DU JOUR

On ne sait pas si les fans doivent s’attendre à des changements dans les rapports initiaux sur le film, qui avaient Jackson, Meadow Williams et Swen Temmel « 50 Cent » Curtis de retour au casting avec Butler en plus du retour de Christian Gudegast, réalisateur / scénariste pour Repaire des voleurs. Avec seulement un an de retard, il est probable qu’il n’y aura pas trop d’écart par rapport aux plans précédents pour la suite, mais les détails ne sont toujours pas confirmés.





Gerard Butler dit que Den of Thieves 2 est « beaucoup plus amusant »

Divertissement STX

Avec de la violence à revendre, le premier film de la franchise a offert au public une aventure bourrée d’action, de flics et de voleurs, se terminant par la fuite du personnage de Jackson à Londres, et selon une précédente interview avec Butler, « Nous sommes liés à l’Europe, nous « Je suis toujours à la recherche de Donnie qui est maintenant dans le quartier des diamantaires à Marseille. Je vais le chercher, mais avec des intentions différentes de ce que vous pourriez imaginer. Donc, nous allons être à Marseille, les Alpes et Londres – c’est définitivement un voyage plus glamour que le précédent, et probablement un voyage plus amusant et sexy. »

Il n’est pas confirmé si la production à venir suivra les mêmes lieux et intrigue que Butler a précédemment mentionnés, mais il est sûr de dire que Den of Thieves: Pantera semble lié à l’international. Butler a taquiné la suite, « Celui-ci est beaucoup plus amusant », a-t-il dit, « Le dernier était en panne et sale et traitait de problèmes conjugaux et de trucs lourds », a poursuivi Butler, « C’est un excellent scénario, Christian [Gudegast]C’est un merveilleux écrivain. »

Malgré repaire de voleurs étant considéré comme un échec critique, le film a été un succès retentissant au box-office, accumulant des ventes brutes de 80,5 millions de dollars par rapport à son budget de 30 millions de dollars. Au fil des ans, le film a suscité un culte et Gerard Butler, qui s’est récemment assis pour une interview avec 45secondes.fr, n’a pas perdu de vitesse dans sa carrière. Si Repaire des voleurs : Pantera offre ce qu’il promet, un autre succès au box-office est à l’horizon. La production commençant ce printemps, les fans devraient s’attendre à la sortie du film l’année prochaine.